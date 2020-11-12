Технології щодня змінюють наше життя. Це стосується й гаджетів для авто. Всього декілька девайсів можуть значно полегшити вашу дорогу, яка і так не легка.

Travel24 пропонує 6 гаджетів, які стануть в пригоді під час подорожі.

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Автотримач

Якщо ви використовуєте ваш телефон як електронну карту, магнітолу, довідник, відеоплеєр чи навігатор, то цей аксесуар точно буде для вас зручним і потрібним. Він підходить і для зручного користування телефоном на гучномовці.



Автотримач / bycars.ru

Багатопортовий автомобільний адаптер

Всі ми подорожуємо з великою кількістю гаджетів, і велика їх частина повинна заряджатися від порту USB. Якщо ваш автомобіль не оснащений достатньою кількістю USB розеток – придбайте автомобільний зарядний пристрій з декількома USB.

Відеореєстратор

Цей простий пристрій – те, що знадобиться вам у ситуаціях, коли можна зафіксувати щось цікаве на дорозі або ж в ситуації, коли потрібно доводити свою правоту. Його наявність – запорука спокою та впевненості в тому, що будь-яка ситуація буде зафіксованою.

Стельовий монітор

Розважати маленьких дітей під час довгих поїздок непросто, особливо коли ви їдете п'яту годину нескінченною трасою. Ось тут і стане в пригоді стельовий монітор, щоб було легше дивитися мультики.



Стельовий монітор / 365cars.ru

Точний цифровий манометр для шин

Правильний тиск повітря в шинах важливий в поїздці, як для безпеки, так і для зниження зносу шин. Тому варто придбати цифровий манометр, який буде контролювати стан шин автомобіля.

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Пуско-зарядний пристрій

У зимовий період це дуже важлива і необхідна річ для кожного водія. Якщо ваш акумулятор розрядився - допоможе пуско-зарядний пристрій. Ця річ допоможе підзарядити акумулятор та запустити автівку.