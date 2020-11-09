Якщо ви вагаєтесь їхати кудись самому чи ні, тоді навіть не думайте, а просто збирайте речі, та вирушайте за новими враженнями. Тому що найкраща компанія, з якою ви можете кудись поїхати, це ви самі.

Travel24 розповість про переваги соло-подорожей.

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Ви вільні у своїх діях

Ви можете блукати. Стояти. Йти. Змінити свою думку. Слідувати за своїми забаганками. Вам не потрібно зважати на чиїсь вподобання, потреби чи почуття, і балансувати їх зі своїми власними. Ви можете бути егоїстичними й не почуватись винними через це.



Свобода дій / UnSplash

Ви завжди знайдете собі компанію

Люди завжди з більшою готовністю підходять до того, хто сидить на самоті, щоб зав'язати розмову. Вони готові проводити з вами час, розповідати щось цікаве. В будь-якому випадку, ймовірність того, що це відбудеться з вами, якщо ви будете з друзями, дуже мала.

Ви зможете побачити доброту незнайомців

Щоб побачити доброту людства, потрібно бути вразливим. Як тільки ви будете чогось потребувати, не знатимете, куди далі піти чи що робити, завжди знайдеться незнайомець, який буде готовий вам допомогти.

Ви краще сприйматимете світ

Інші люди відволікають. І хоча бути пов'язаним з кимось – це одна з найбільших радостей життя, лише на самоті, прогулюючись вулицями міста чи уздовж пляжів в тиші, ви можете сприйняти набагато більше, справді усвідомити, що відбувається навколо.



Краще сприйняття світу / UnSplash

Ви розумієте, на що здатні

Розуміння того, що вам ніхто не потрібен, окрім вас самих, – це джерело внутрішніх резервів. Інші люди, ті, які допомагають в складних ситуаціях, – це додатковий бонус, за який ви маєте бути вдячні. Але спокійний голос, що каже "Все буде добре", є найкращим дарунком, який буде нагадувати вам, чому ви це робите.