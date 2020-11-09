Если вы сомневаетесь ехать куда-то самому или нет, тогда даже не думайте, а просто собирайте вещи, и отправляйтесь за новыми впечатлениями. Потому что лучшая компания, с которой вы можете уехать, это вы сами.

Travel24 расскажет о преимуществах соло-путешествий.

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Вы свободны в своих действиях

Вы можете бродить. Стоять. Идти. Изменить свое мнение. Следовать за своими прихотями. Вам не нужно учитывать чьи-то предпочтения, потребности или чувства, и балансировать их со своими собственными. Вы можете быть эгоистичными и не чувствовать себя виновными за этого.



Свобода действий / UnSplash

Вы всегда найдете себе компанию

Люди всегда с большой готовностью подходят к тому, кто сидит в одиночестве, чтобы завязать разговор. Они готовы проводить с вами время, рассказывать что-то интересное. В любом случае вероятность того, что это произойдет с вами, если вы будете с друзьями, очень мала.

Вы сможете увидеть доброту незнакомцев

Чтобы увидеть доброту человечества, нужно быть уязвимым. Как только вы будете чего-то требовать, не будете знать, куда дальше пойти или что делать, всегда найдется незнакомец, который будет готов вам помочь.

Вы будете лучше воспринимать мир

Другие люди отвлекают. И хотя быть связанным с кем-то – это одна из самых больших радостей жизни, только в одиночестве, прогуливаясь по улицам города или вдоль пляжей в тишине, вы можете принять гораздо больше, действительно осознать, что происходит вокруг.



Лучшее восприятие мира / UnSplash

Вы понимаете, на что способны

Понимание того, что вам никто не нужен, кроме вас самих, – это источник внутренних резервов. Другие люди, те, которые помогают в сложных ситуациях, – это дополнительный бонус, за него вы должны быть благодарны. Но спокойный голос, говорящий "Все будет хорошо", является лучшим подарком, который будет напоминать вам, почему вы это делаете.