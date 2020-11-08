Что посмотреть в долгой дороге: подборка выходного дня
Собираясь в путешествие необходимо подумать о том, чем занять себя в дороге. Дорога может быть изнурительной, а если пейзаж за окном не радует и стало скучно, улучшить это может хороший фильм.
Travel24 подготовил оптимальную подборку, которая придется по душе каждому.
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"За бортом" / Overboard
Высокомерный молодой миллионер, путешествуя на личном морском судне по океану, случайно вываливается за борт. В океане он больно ударяется о камни головой и теряет свою память. Его находят на побережье и доставляют в местную клинику. Там он хамит персоналу, требует к себе особого внимания, не забывая о замашках миллионера. Одна из медсестер, Кейт, принимает решение проучить наглого пациента и заявляет, что он ее муж.
"За бортом" смотрите трейлер онлайн:
"Достать ножи" / Knives Out
Популярный детективный писатель Харлан Тромби обнаружен мертвым в собственном доме после празднования своего 85-летия. Несмотря на преклонный возраст, он не собирался оставлять этот мир. На место преступления прибывает следственная группа под руководством опытного инспектора Бенуа Блана. В процессе сбора доказательств и информации об убитом выясняется, что его смерти мог желать кто угодно. Под подозрение попадают даже самые близкие родственники. Кто же убийца?
"Достать ножи" смотрите трейлер онлайн:
"Последнее слово" / The Last Word
Гарриет – успешная личность, которая ведет собственный бизнес. Она привыкла жестко контролировать все стороны личного существования. Подумав о достигнутых успехах, женщина подключает к написанию истории своей жизни молодую писательницу Энн. Как оказалось, бизнес-вумен прожила бессмысленную жизнь, и нет человека, который мог бы сказать о ней доброе слово. Впоследствии между двумя женщинами постепенно устанавливается уникальная связь ...
"Последнее слово" смотрите трейлер онлайн:
"Чудо женщина" / Wonder Woman
Диана жила на дальнем от цивилизации острове Темискира и должна была стать предводительницей отряда амазонок. До определенного момента девушка и не думала что происходит во внешнем мире. Но однажды на территории острова в результате аварии появляется воздушное судно. Рассказ капитана, который выжил, меняет жизнь Дианы. Она узнала свою истинную миссию.
"Чудо женщина" смотрите трейлер онлайн:
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"Призрачная красота" / Collateral Beauty
Говард успешно работает в одном из нью-йоркских рекламных агентств, его жена и дочь погибли. В один прекрасный день его поражает личная трагедия, которая привела его в глубокую депрессию. Друзья и сослуживцы долго и безрезультатно пытаются помочь товарищу. Вскоре у них рождается хитроумный план, который, как они считают, должен вывести Говарда из бездны отчаяния. Но его об этом не сообщают.
"Призрачная красота" смотрите трейлер онлайн:
Приятного просмотра!
Источник: 24 канал
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