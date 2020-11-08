Собираясь в путешествие необходимо подумать о том, чем занять себя в дороге. Дорога может быть изнурительной, а если пейзаж за окном не радует и стало скучно, улучшить это может хороший фильм.

Travel24 подготовил оптимальную подборку, которая придется по душе каждому.

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"За бортом" / Overboard

Год выхода: 2018

Жанр: комедия

Режиссер: Роб Гринберг

Главные роли: Анна Фэрис, Эухенио Дербес, Ева Лонгория, Джонн Ханна

Высокомерный молодой миллионер, путешествуя на личном морском судне по океану, случайно вываливается за борт. В океане он больно ударяется о камни головой и теряет свою память. Его находят на побережье и доставляют в местную клинику. Там он хамит персоналу, требует к себе особого внимания, не забывая о замашках миллионера. Одна из медсестер, Кейт, принимает решение проучить наглого пациента и заявляет, что он ее муж.

"За бортом" смотрите трейлер онлайн:

"Достать ножи" / Knives Out

Год выхода: 2019

Жанр: детектив, триллер, криминал, драма, комедия

Режиссер: Райан Джонсон

Главные роли: Дэниэл Крэйг, Анна де Армас, Крис Эванс, Кэтрин Лэнгфорд

Популярный детективный писатель Харлан Тромби обнаружен мертвым в собственном доме после празднования своего 85-летия. Несмотря на преклонный возраст, он не собирался оставлять этот мир. На место преступления прибывает следственная группа под руководством опытного инспектора Бенуа Блана. В процессе сбора доказательств и информации об убитом выясняется, что его смерти мог желать кто угодно. Под подозрение попадают даже самые близкие родственники. Кто же убийца?

"Достать ножи" смотрите трейлер онлайн:

"Последнее слово" / The Last Word

Год выхода: 2017

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Марк Пеллингтон

Главные роли: Ширли МакЛейн, Аманда Сейфрид, Томас Садоски, Филип Бейкер Холл

Гарриет – успешная личность, которая ведет собственный бизнес. Она привыкла жестко контролировать все стороны личного существования. Подумав о достигнутых успехах, женщина подключает к написанию истории своей жизни молодую писательницу Энн. Как оказалось, бизнес-вумен прожила бессмысленную жизнь, и нет человека, который мог бы сказать о ней доброе слово. Впоследствии между двумя женщинами постепенно устанавливается уникальная связь ...

"Последнее слово" смотрите трейлер онлайн:

"Чудо женщина" / Wonder Woman

Год выхода: 2017

Жанр: боевик, фантастика

Режиссер: Пэтти Дженкинс

Главные роли: Галь Гадот, Крис Пайн, Люси Дэвис, Робин Райт

Диана жила на дальнем от цивилизации острове Темискира и должна была стать предводительницей отряда амазонок. До определенного момента девушка и не думала что происходит во внешнем мире. Но однажды на территории острова в результате аварии появляется воздушное судно. Рассказ капитана, который выжил, меняет жизнь Дианы. Она узнала свою истинную миссию.

"Чудо женщина" смотрите трейлер онлайн:

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"Призрачная красота" / Collateral Beauty

Год выхода: 2016

Жанр: драма

Режиссер: Дэвид Фрэнкел

Главные роли: Уилл Смит, Кира Найтли, Кейт Уинслет, Хелен Миррен

Говард успешно работает в одном из нью-йоркских рекламных агентств, его жена и дочь погибли. В один прекрасный день его поражает личная трагедия, которая привела его в глубокую депрессию. Друзья и сослуживцы долго и безрезультатно пытаются помочь товарищу. Вскоре у них рождается хитроумный план, который, как они считают, должен вывести Говарда из бездны отчаяния. Но его об этом не сообщают.

"Призрачная красота" смотрите трейлер онлайн:

Приятного просмотра!