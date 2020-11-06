Часто люди используют специфические термины, касающиеся темы туризма. Услышать их можно от каждого. Если вы любите путешествия и планируете поездку, обязательно следует изучить небольшой словарь travel-терминов.

Travel24 предлагает словарь путешественника, который пригодится и не позволит опозориться.

Читайте также: Как путешествия делают человека счастливее: неопровержимые доказательства

Овербукинг – ситуация, когда билетов на рейс продано больше, чем мест в самолете.

Стейкейшен – это когда вы проводите выходные или весь отпуск как турист в родном городе или вокруг него. Также это называют холисты – от английского holistay: holiday ("отдых") + stay ("останавливаться").

Глемпинг – отдых "все включено" на природе. Если живете в палатке, юрте, бунгале или домике в деревне, но удобства и сервис – как в пятизвездочном отеле.



Отдых на природе / gorgany.com

Вандерласт – это когда у вас неудержимое стремление к путешествиям и исследованию мира.

Раунд-трип – касается авиаперелета, и означает "билет туда-обратно".

Опен джо – также маршрут в обе стороны, но отличительной особенностью: вылет обратно происходит не из того же аэропорта, в который турист прилетал.

Стоповер – это пересадка, только с одним нюансом: идет она больше 24-х часов. Такой возможностью часто пользуются умные туристы, которые могут таким образом погулять по городу том, где должна состояться стыковка.



Турист ждет пересадку в аэропорту / ukr.media

Лейовер – это пересадка, которая длится 23 часов 59 минут и меньше.

Гейт – термин, указанный на каждом билете, что означает выход на посадку в самолет.

Чек-ин – термин употребляется как в аэропорту, так и в отеле. В отеле – процедура заселения, которая, как правило, назначается на конкретное время. Зачекинится можно и в аэропорту, на рейс, и онлайн, за 24 часа до вылета с помощью сети интернет, предварительно распечатав посадочный талон.



Самостоятельный чек-ин в аэропорту / techcabal.com

Интересно: Как не опозориться туристу: что означают различные жесты в странах мира

Чек-аут – как несложно понять из предыдущего термина, означает выселение из отеля, которое часто может происходить в строго определенное время.

Нетлаг – стресс, который испытывают при подготовке путешествия.

Коучсерфинг – это сервис поиска бесплатного убежища во всем мире.