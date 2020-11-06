Словник мандрівника: терміни, які має знати кожен турист
Часто люди вживають специфічні терміни, що стосуються теми туризму. Почути їх можна від кожного. Якщо ви любите подорожі та плануєте поїздку, неодмінно варто вивчити невеликий словник travel-термінів.
Travel24 пропонує словник мандрівника, який стане в пригоді й не дозволить зганьбитися.
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Овербукінг – ситуація, коли квитків на рейс продано більше, ніж місць у літаку.
Стейкейшен – це коли ви проводите вихідні або всю відпустку як турист в рідному місті чи навколо міста. Також це називають холістами – від англійського holistay: holiday ("відпочинок") + stay ("зупинятися").
Глемпінг – відпочинок "все включено" на природі. Коли живете в наметі, юрті, бунгалі або будиночку в селі, але зручності й сервіс – як в п'ятизірковому готелі.
Відпочинок на природі / gorgany.com
Вандерласт – це коли ви маєте нестримне прагнення до подорожей і дослідження світ.
Раунд-тріп – стосується авіаперельоту, і означає "квиток туди-назад".
Опен джо – також маршрут у дві сторони, але з відмінною особливістю: виліт назад відбувається не з того ж аеропорту, в який турист прилітав.
Стоповер – це пересадка, тільки з одним нюансом: триває вона більше 24-х годин. Такою можливістю часто користуються розумні туристи, які можуть таким чином погуляти по місту тому, в якому повинна відбутися стикування.
Турист чекає на пересадку в аеропорту / ukr.media
Лейовер – це пересадка, яка триває 23 години 59 хвилин та менше.
Гейт – термін, зазначений на кожному квитку, що означає вихід на посадку до літака.
Чек-ін – термін вживається як в аеропорту, так і в готелі. У готелі – процедура заселення, яка, як правило, призначається на конкретний час. Зачекінитися можна і в аеропорту, на рейс, і онлайн, за 24 години до вильоту за допомогою мережі інтернет, попередньо роздрукувавши посадковий талон.
Самостійний чек-ін в аеропорту / techcabal.com
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Чек-аут – як нескладно зрозуміти з попереднього терміна, означає виселення з готелю, яке часто може відбуватися у чітко визначений час.
Нетлаг – стрес, який відчувають під час підготовки подорожі.
Коучсерфінг – це сервіс пошуку безкоштовного притулку у всьому світі.
Джерело: Skyscanner
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