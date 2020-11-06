Часто люди вживають специфічні терміни, що стосуються теми туризму. Почути їх можна від кожного. Якщо ви любите подорожі та плануєте поїздку, неодмінно варто вивчити невеликий словник travel-термінів.

Travel24 пропонує словник мандрівника, який стане в пригоді й не дозволить зганьбитися.

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Овербукінг – ситуація, коли квитків на рейс продано більше, ніж місць у літаку.

Стейкейшен – це коли ви проводите вихідні або всю відпустку як турист в рідному місті чи навколо міста. Також це називають холістами – від англійського holistay: holiday ("відпочинок") + stay ("зупинятися").

Глемпінг – відпочинок "все включено" на природі. Коли живете в наметі, юрті, бунгалі або будиночку в селі, але зручності й сервіс – як в п'ятизірковому готелі.



Відпочинок на природі / gorgany.com

Вандерласт – це коли ви маєте нестримне прагнення до подорожей і дослідження світ.

Раунд-тріп – стосується авіаперельоту, і означає "квиток туди-назад".

Опен джо – також маршрут у дві сторони, але з відмінною особливістю: виліт назад відбувається не з того ж аеропорту, в який турист прилітав.

Стоповер – це пересадка, тільки з одним нюансом: триває вона більше 24-х годин. Такою можливістю часто користуються розумні туристи, які можуть таким чином погуляти по місту тому, в якому повинна відбутися стикування.



Турист чекає на пересадку в аеропорту / ukr.media

Лейовер – це пересадка, яка триває 23 години 59 хвилин та менше.

Гейт – термін, зазначений на кожному квитку, що означає вихід на посадку до літака.

Чек-ін – термін вживається як в аеропорту, так і в готелі. У готелі – процедура заселення, яка, як правило, призначається на конкретний час. Зачекінитися можна і в аеропорту, на рейс, і онлайн, за 24 години до вильоту за допомогою мережі інтернет, попередньо роздрукувавши посадковий талон.



Самостійний чек-ін в аеропорту / techcabal.com

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Чек-аут – як нескладно зрозуміти з попереднього терміна, означає виселення з готелю, яке часто може відбуватися у чітко визначений час.

Нетлаг – стрес, який відчувають під час підготовки подорожі.

Коучсерфінг – це сервіс пошуку безкоштовного притулку у всьому світі.