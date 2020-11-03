Як не зганьбитися туристу: що означають різні жести у країнах світу
У повсякденному житті ми навіть не помічаємо власної жестикуляції. Для нас це звичне явище, тому ми навіть не задумуємося над тим, що показуємо. Але ці ж жести у різних країнах світу можуть мати інше значення.
Travel24 розповість вам про найрозповсюдженіші жести, які використовують туристи.
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Привітальні
У Мексиці при зустрічі, вас можуть схопити за великий палець руки.
У мусульманських країнах є традиція серед чоловіків охоплювати один одного за талію.
У Франції можливі поцілунки в щічку, навіть якщо ви не знайомі.
У Лапландії при зустрічі труться носиками.
Вітання носами / pustunchik.ua
У країнах Азії вітаються прикладанням долоні.
Великий палець
У Німеччині можуть сприйняти великий палець догори, як цифру "1", тут таку жестикуляцію використовують при рахунку.
У Греції, це жест небажання продовжувати розмову.
В Уругваї та Ірані такий жест може здатись образливим, оскільки вказує на вчинення дії сексуального характеру.
У США "пальцем догори" часто ловлять попутні машини.
Жест великий палець у США / svitom.info
Вказівний палець
У Голландії подумають, що ви обдарована людина і тим самим вказуєте на свій розум.
В Італії цей жест виділяє найбільш ексцентричних людей.
В Аргентині таким жестом можуть покликати вас до телефону.
В Перу – це ознака зайнятості розумовою діяльністю.
Жест вказівний палець / freepik.ru
"Дуля" або зігнутий кулак
В країнах Азії, таких як: Японія, Китай, Корея, а також в Туреччині та Центральній Америці, такий жест сприймають, як пропозицію сексуального характеру.
В Індії – це загрозливий жест.
В Україні – це знак незадоволення.
Жест долонею
В Україні – це жест, який зобов'язує зупинитись.
В Греції таким жестом можна з легкістю образити свого співрозмовника.
Жест долонею / myotpusk.mirtesen.ru
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Середній палець
Стандартно цим жестом закінчують неприємну розмову або невирішену суперечку. У деяких країнах його можуть показувати жартома, в деяких же – дика образа.
У Німеччині за показування середнього пальця можна отримати чималий штраф.
Що стосується Таїланду і В'єтнаму – там такий жест можуть зрозуміти, як можливість надання сексуальних послуг. Так що будьте обережні.
Джерело: 24 канал
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