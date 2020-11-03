У повсякденному житті ми навіть не помічаємо власної жестикуляції. Для нас це звичне явище, тому ми навіть не задумуємося над тим, що показуємо. Але ці ж жести у різних країнах світу можуть мати інше значення.

Travel24 розповість вам про найрозповсюдженіші жести, які використовують туристи.

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Привітальні

У Мексиці при зустрічі, вас можуть схопити за великий палець руки.

У мусульманських країнах є традиція серед чоловіків охоплювати один одного за талію.

У Франції можливі поцілунки в щічку, навіть якщо ви не знайомі.

У Лапландії при зустрічі труться носиками.



Вітання носами / pustunchik.ua

У країнах Азії вітаються прикладанням долоні.

Великий палець

У Німеччині можуть сприйняти великий палець догори, як цифру "1", тут таку жестикуляцію використовують при рахунку.

У Греції, це жест небажання продовжувати розмову.

В Уругваї та Ірані такий жест може здатись образливим, оскільки вказує на вчинення дії сексуального характеру.

У США "пальцем догори" часто ловлять попутні машини.



Жест великий палець у США / svitom.info

Вказівний палець

У Голландії подумають, що ви обдарована людина і тим самим вказуєте на свій розум.

В Італії цей жест виділяє найбільш ексцентричних людей.

В Аргентині таким жестом можуть покликати вас до телефону.

В Перу – це ознака зайнятості розумовою діяльністю.



Жест вказівний палець / freepik.ru

"Дуля" або зігнутий кулак

В країнах Азії, таких як: Японія, Китай, Корея, а також в Туреччині та Центральній Америці, такий жест сприймають, як пропозицію сексуального характеру.

В Індії – це загрозливий жест.

В Україні – це знак незадоволення.

Жест долонею

В Україні – це жест, який зобов'язує зупинитись.

В Греції таким жестом можна з легкістю образити свого співрозмовника.



Жест долонею / myotpusk.mirtesen.ru

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Середній палець

Стандартно цим жестом закінчують неприємну розмову або невирішену суперечку. У деяких країнах його можуть показувати жартома, в деяких же – дика образа.

У Німеччині за показування середнього пальця можна отримати чималий штраф.

Що стосується Таїланду і В'єтнаму – там такий жест можуть зрозуміти, як можливість надання сексуальних послуг. Так що будьте обережні.