Склавши свою валізу, треба подбати про те, що візьмете з собою у літак. Без деяких речей можна обійтися, а є й такі, які потрібно брати в ручний багаж завжди, навіть у короткі поїздки.

Travel24 склав список речей, які обов'язково треба взяти з собою у сумку.

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Ксерокопії паспорту

Втратити паспорт за кордоном – найгірше, що може бути. Щоб уникнути цього, завжди возіть з собою копію паспорту в рюкзаку. Другу про всяк випадок покладіть у гаманець. А третю завжди носіть в кишені.

Готівку

В будь-який момент можуть знадобитися гроші. Тому потрібно взяти в ручну поклажу трохи готівки "на перший випадок".



Готівка / UnSplash

Ліки

Не варто намагатися пронести в літак всю аптечку. Але найнеобхідніші ліки повинні бути у вас під рукою. Як мінімум, це болезаспокійливі пігулки й засіб від розладу шлунка.

Антибактеріальні серветки

Починаючи від аеропорту до самого готелю ви будете торкатися до безлічі предметів, буквально засіяних мікробами. Набір антибактеріальних серветок врятує вас в місцях, де не буде можливості час від часу мити руки.

Зубна щітка

Почистити зуби пальцем під струменем води у вбиральні – поганий варіант. Краще візьміть із собою невелику зубну щітку і тюбик з пастою, які впораються з завданням набагато краще.

Маска для очей

Незалежно від того, намагаєтеся ви заснути в літаку або в готельному номері, маска допоможе забути про те, що за вікном день і світить яскраве сонце.



Маска для очей / trn-news.ru

Капці

Навряд чи ви будете почувати себе комфортно в літаку або автобусі, сидячи кілька годин в кросівках чи туфлях. Якщо ж перезутись у зручні капці, політ пройде менш утомливо.

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Багаторазова пляшка для води

Звичайно, ви не пройдете контроль безпеки в аеропорту з повною пляшкою. Але ви зможете наповнити її після проходження контролю, забезпечивши себе водою протягом усього польоту.

Блокнот і ручка

Не обов'язково бути туристичним блогером, щоб записувати деякі спостереження і думки під час подорожі. До того ж ручка може знадобитися вам для заповнення митної декларації, а блокнот – для розваг в літаку. Елементарно, можна пограти в "морський бій" чи "хрестики-нулики".