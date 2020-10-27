Як вибрати вдале місце в літаку: корисні поради туристу
Багато людей вважають, що найкраще сідати в літаку поруч з ілюмінатором. Але в польоті важливий не тільки вид з вікна, а ще й банальна зручність. Саме комфорт під час авіаперельоту залежить від обраного місця в салоні.
Travel24 розповість про плюси та мінуси певних місць у літаку.
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Біля ілюмінатора
Переваги
- Вид з вікна
- Інші пасажири не протискатимуться через ваше місце до свого
- Гарне освітлення вдень для тих, хто планує читати
Переваги місць біля ілюмінатора / odisej2012.com
Недоліки
- З такого місця складніше встати й пройти, доведеться тривожити сусідів
Біля проходу
Переваги
- Можна вставати не турбуючи нікого
- Можна витягнути ноги в прохід
- Після посадки можна швидше встати й піти до виходу
Недоліки
- Доведеться вставати кожного разу, коли сусіди захочуть вийти
- Вас будуть зачіпати бортпровідники, які ходитимуть туди-сюди
Місця біля проходу / maximum.fm
Біля аварійних виходів
Переваги
- Ці місця найбільш привабливі й зручні з точки зору простору – відстань до наступного ряду крісел тут трохи збільшено, а у деяких літаків взагалі немає ряду крісел перед місцями у запасного виходу
Недоліки
- Для того, щоб не блокувати підходи до аварійних люків, спинки крісел в цих рядах мають невеликий кут нахилу або можуть бути взагалі зафіксовані
- Попри збільшене місце, ручну поклажу, яку ви взяли з собою на борт, тут не розмістити – підхід до люків забороняється закривати доступ ручною поклажею
В передній частині салону
Переваги
- Місця в перших рядах відносять до найбільш комфортних
- Попереду немає більше крісел, на вас ніхто не відкине спинку свого сидіння
- Якщо ви подорожуєте з маленькими дітьми, то тут легко можна буде розмістити люльку або коляску
Переваги місця в передній частині літака / businessvisit.com.ua
Недоліки
- Оскільки місця в перших рядах салону найчастіше дістаються пасажирам з дітьми, то тиша в передній частині салону навряд чи буде
У хвості
Переваги
- Існує думка, що у хвостовій частині літака знаходяться найбільш безпечні місця
- Буває, що пасажирів випускають одночасно з носової та хвостової частин
- При незавантажених рейсах, місця у хвості зазвичай пустують, а летіти без сусідів набагато приємніше
Недоліки
- У хвостовій частині літака сильніше відчувається вібрація
- Тут іноді скупчуються великі черги в туалет
- Може бути присутній зайвий запах
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Які місця точно не варто вибирати
Найкраще не купувати квитки на місця, розташовані поруч з кухнею, туалетом, технічними приміщеннями. Дуже неспокійним буде політ і у мандрівників, які обрали крісла біля проходу. До найбільш невдалих місць сміливо можна віднести крісла, розташовані в середині ряду.