Багато людей вважають, що найкраще сідати в літаку поруч з ілюмінатором. Але в польоті важливий не тільки вид з вікна, а ще й банальна зручність. Саме комфорт під час авіаперельоту залежить від обраного місця в салоні.

Travel24 розповість про плюси та мінуси певних місць у літаку. Читайте також: Рукостискання, обійми чи поцілунки: як вітатися у різних країнах світу Біля ілюмінатора Переваги Вид з вікна

Інші пасажири не протискатимуться через ваше місце до свого

Гарне освітлення вдень для тих, хто планує читати

Переваги місць біля ілюмінатора / odisej2012.com Недоліки З такого місця складніше встати й пройти, доведеться тривожити сусідів Біля проходу Переваги Можна вставати не турбуючи нікого

Можна витягнути ноги в прохід

Після посадки можна швидше встати й піти до виходу Недоліки Доведеться вставати кожного разу, коли сусіди захочуть вийти

Вас будуть зачіпати бортпровідники, які ходитимуть туди-сюди

Місця біля проходу / maximum.fm Біля аварійних виходів Переваги Ці місця найбільш привабливі й зручні з точки зору простору – відстань до наступного ряду крісел тут трохи збільшено, а у деяких літаків взагалі немає ряду крісел перед місцями у запасного виходу Недоліки Для того, щоб не блокувати підходи до аварійних люків, спинки крісел в цих рядах мають невеликий кут нахилу або можуть бути взагалі зафіксовані

Попри збільшене місце, ручну поклажу, яку ви взяли з собою на борт, тут не розмістити – підхід до люків забороняється закривати доступ ручною поклажею В передній частині салону Переваги Місця в перших рядах відносять до найбільш комфортних

Попереду немає більше крісел, на вас ніхто не відкине спинку свого сидіння

Якщо ви подорожуєте з маленькими дітьми, то тут легко можна буде розмістити люльку або коляску

Переваги місця в передній частині літака / businessvisit.com.ua Недоліки Оскільки місця в перших рядах салону найчастіше дістаються пасажирам з дітьми, то тиша в передній частині салону навряд чи буде У хвості Переваги Існує думка, що у хвостовій частині літака знаходяться найбільш безпечні місця

Буває, що пасажирів випускають одночасно з носової та хвостової частин

При незавантажених рейсах, місця у хвості зазвичай пустують, а летіти без сусідів набагато приємніше Недоліки У хвостовій частині літака сильніше відчувається вібрація

Тут іноді скупчуються великі черги в туалет

Може бути присутній зайвий запах Цікаво: Як обрати фотоапарат для подорожей: ознаки, які варто взяти до уваги туристу Які місця точно не варто вибирати Найкраще не купувати квитки на місця, розташовані поруч з кухнею, туалетом, технічними приміщеннями. Дуже неспокійним буде політ і у мандрівників, які обрали крісла біля проходу. До найбільш невдалих місць сміливо можна віднести крісла, розташовані в середині ряду. Щоб уникнути посадки на найнезручніші місця, варто користуватися послугами онлайн-реєстрації. Тоді ви зможете вибрати кращий варіант. Або ж потрібно намагатися прийти на реєстрацію на рейс якомога раніше, щоб встигнути зайняти найбільш виграшні місця в літаку.