Как выбрать удачное место в самолете: полезные советы туристу
Многие люди считают, что лучше садиться в самолете рядом с иллюминатором. Но во время полета важен не только вид из окна, но и банальное удобство. Именно комфорт во время авиаперелета зависит от выбранного места в салоне.
Travel24 расскажет о плюсах и минусах определенных мест в самолете.
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У иллюминатора
Преимущества
- Вид из окна
- Другие пассажиры не будут протискиваться через ваше место к своему
- Хорошее освещение днем для тех, кто планирует читать
Преимущества мест у иллюминатора / odisej2012.com
Недостатки
- С такого места сложнее встать и пройти, придется тревожить соседей
У прохода
Преимущества
- Можно вставать не беспокоя никого
- Можно вытянуть ноги в проход
- После посадки можно скорее встать и пойти к выходу
Недостатки
- Придется вставать каждый раз, когда соседи захотят выйти
- Вас будут затрагивать бортпроводники, которые будут ходить туда-сюда
Места у прохода / maximum.fm
У аварийных выходов
Преимущества
- Эти места наиболее привлекательные и удобные с точки зрения пространства – расстояние до следующего ряда кресел здесь немного увеличено, а в некоторых самолётах вообще нет ряда кресел перед местами у запасного выхода
Недостатки
- Для того чтобы не блокировать подходы к аварийным люкам, спинки кресел в этих рядах имеют небольшой угол наклона или могут быть вообще зафиксированы
- Несмотря на увеличенное место, ручную кладь, которую вы взяли с собой на борт, здесь не разместить – подход к люкам запрещается закрывать ручной кладью
В передней части салона
Преимущества
- Места в первых рядах относят к наиболее комфортным
- Впереди нет больше кресел, на вас никто не отвергнет спинку своего сиденья
- Если вы путешествуете с маленькими детьми, то легко можно будет разместить коляску
Преимущества места в передней части самолета / businessvisit.com.ua
Недостатки
- Поскольку места в первых рядах салона чаще всего достаются пассажирам с детьми, то тишина в передней части салона вряд ли
В хвосте
Преимущества
- Существует мнение, что в хвостовой части самолета находятся наиболее безопасные места
- Бывает, что пассажиров выпускают одновременно с носовой и хвостовой частей
- При незагруженных рейсах, места в хвосте обычно пустуют, а лететь без соседей гораздо приятнее
Недостатки
- В хвостовой части самолета сильнее ощущается вибрация
- Здесь иногда скапливаются большие очереди в туалет
- Может присутствовать лишний запах
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Какие места точно не стоит выбирать
Лучше не покупать билеты на места, расположенные рядом с кухней, туалетом, техническими помещениями. Очень беспокойным будет полет и у путешественников, которые выбрали кресла у прохода. К наиболее неудачным местам смело можно отнести кресла, расположенные в середине ряда.