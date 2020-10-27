Многие люди считают, что лучше садиться в самолете рядом с иллюминатором. Но во время полета важен не только вид из окна, но и банальное удобство. Именно комфорт во время авиаперелета зависит от выбранного места в салоне.

Travel24 расскажет о плюсах и минусах определенных мест в самолете. Читайте также: Рукопожатие, объятия или поцелуи: как здороваться в разных странах мира У иллюминатора Преимущества Вид из окна

Другие пассажиры не будут протискиваться через ваше место к своему

Хорошее освещение днем для тех, кто планирует читать

Преимущества мест у иллюминатора / odisej2012.com Недостатки С такого места сложнее встать и пройти, придется тревожить соседей У прохода Преимущества Можно вставать не беспокоя никого

Можно вытянуть ноги в проход

После посадки можно скорее встать и пойти к выходу Недостатки Придется вставать каждый раз, когда соседи захотят выйти

Вас будут затрагивать бортпроводники, которые будут ходить туда-сюда

Места у прохода / maximum.fm У аварийных выходов Преимущества Эти места наиболее привлекательные и удобные с точки зрения пространства – расстояние до следующего ряда кресел здесь немного увеличено, а в некоторых самолётах вообще нет ряда кресел перед местами у запасного выхода Недостатки Для того чтобы не блокировать подходы к аварийным люкам, спинки кресел в этих рядах имеют небольшой угол наклона или могут быть вообще зафиксированы

Несмотря на увеличенное место, ручную кладь, которую вы взяли с собой на борт, здесь не разместить – подход к люкам запрещается закрывать ручной кладью В передней части салона Преимущества Места в первых рядах относят к наиболее комфортным

Впереди нет больше кресел, на вас никто не отвергнет спинку своего сиденья

Если вы путешествуете с маленькими детьми, то легко можно будет разместить коляску

Преимущества места в передней части самолета / businessvisit.com.ua Недостатки Поскольку места в первых рядах салона чаще всего достаются пассажирам с детьми, то тишина в передней части салона вряд ли В хвосте Преимущества Существует мнение, что в хвостовой части самолета находятся наиболее безопасные места

Бывает, что пассажиров выпускают одновременно с носовой и хвостовой частей

При незагруженных рейсах, места в хвосте обычно пустуют, а лететь без соседей гораздо приятнее Недостатки В хвостовой части самолета сильнее ощущается вибрация

Здесь иногда скапливаются большие очереди в туалет

Может присутствовать лишний запах Интересно: Как выбрать фотоаппарат для путешествий: признаки, что следует принять во внимание туристу Какие места точно не стоит выбирать Лучше не покупать билеты на места, расположенные рядом с кухней, туалетом, техническими помещениями. Очень беспокойным будет полет и у путешественников, которые выбрали кресла у прохода. К наиболее неудачным местам смело можно отнести кресла, расположенные в середине ряда. Чтобы избежать посадки на неудобные места, стоит пользоваться услугами онлайн-регистрации. Тогда вы сможете выбрать лучший вариант. Или же нужно стараться прийти на регистрацию на рейс как можно раньше, чтобы успеть занять наиболее выигрышные места в самолете.