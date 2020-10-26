Перед тем, как отправиться в незнакомую страну неплохо бы кое-что узнать о ее обычаях и нормах повседневного этикета. Лучше изучить способы приветствия, чтобы протянуть руку вовремя и не смутиться за неуместный поцелуй.

Travel24 расскажет как здороваться в разных странах мира.

Читайте также: Как выбрать фотоаппарат для путешествий: признаки, что следует принять во внимание туристу

Поцелуи

В Бельгии и Италии при встрече обмениваются двумя поцелуями.

В Испании – принято здороваться тремя.

В Нидерландах и Швеции целуются трижды.

В Германии социальные поцелуи не приняты, только в кругу друзей.

Во Франции знакомые отпускают в воздух от двух до пяти поцелуев, касаясь друг друга по очереди щеками.



Поцелуи при встрече / unn.com.ua

В Турции при встрече обычно целуются мужчины, которые являются родственниками или друзьями.

В арабских странах приветственные поцелуи мужчин тоже вполне обычное дело. Но поцелуи с противоположным полом – абсолютное табу.

Рукопожатие

В США чаще всего жмут друг другу руки в официальной обстановке или при первом знакомстве. В США и Западной Европе женщины часто здороваются за руку и друг с другом, и с мужчинами. Поэтому здесь важно не прославиться невежеством в теме гендерного равенства.

В Восточной Европе женщина сама может протянуть руку для приветствия, если захочет. Мужчины же чаще всего женщинам первыми руку не протягивают.

В Азии рукопожатие не назовешь традиционной формой приветствия. Но, увидев европейца, доброжелательный японец, скорее всего, пожмет ему руку на западный манер.



Рукопожатие при встрече / fabriory.com.ua

В арабских странах мужчины после рукопожатий обычно прижимают правую руку к сердцу, таким образом, выражая уважение и дружелюбие. А если встретились очень близкие люди – здесь и обняться, а также дважды поцеловаться не будет лишним. Арабские женщины за руку не здороваются, а о поцелуях и объятиях вообще не идет речь.

Поклон

В Японии увидев приятеля или знакомого, наклоняются вперед совсем немного, градусов на 15. Глубокие поклоны обычно предназначаются для уважаемых людей.

В Китае не очень принято отвешивать всем поклоны – это считается исключительно важным жестом, адресованного не для каждого человека. Китайский поклон для повседневного поздравления – это что-то вроде обычного кивка головой.

В Индии кланяются преимущественно женщины, прижав сомкнутые ладони к груди, а вот мужчины в основном перешли на рукопожатие.



Поздравления в Индии / pustunchik.ua

В Корее и Сингапуре вас могут поздравить легким поклоном.

Объятия

В Латинской Америке и Италии обычно бурно выражают свои эмоции. Это касается и обычных поздравлений. Так что, если вас рады видеть, кроме стандартных рукопожатий и поцелуев, ждите искренние объятия.

Объятия – вещь интимная, поэтому лучше не решаться в других странах обниматься первыми.

Интересно: Туристическое страхование: для чего нужно и как работает

Странные приветствия

В Кении, в одном из племен, люди просто плюют друг на друга. В племени Масаи слюна тоже используется как выражение крайне глубокого уважения. Они пожимают друг другу руки, предварительно смочив их слюной.

В Гренландии и Новой Зеландии близкие люди здороваются с помощью носа. Для этого люди касаются кончиками носа друг к другу.



Приветствие носом / pustunchik.ua

В Тибете при приветствии показывают язык.

В некоторых регионах Монголии распространен обычай передачи курительных трубок и табакерок в знак приветствия.