Туристическое страхование: для чего нужно и как работает
Для получения экстренной медицинской помощи, туристу необходимо перед отъездом оформить туристическое страхование. Оно является вашей защитой во время поездок за границу с целью отдыха. Прежде всего, это компенсация медицинских расходов, которые могут возникнуть в результате несчастного случая.
Travel24 расскажет для чего оно нужно и как им воспользоваться.
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Виды страхования
На сегодня наиболее распространены два вида:
- Компенсационное страхование, где турист сначала оплачивает услуги страховой компании, а после возвращения из-за границы компания возвращает средства.
- Сервисное страхования, в рамках которого медицинское учреждение, где находится турист, непосредственно связывается со страховой компанией.
Виды страхования / hotline.finance
Существуют и дополнительные опции, регулируемые более насыщенными программами защиты в рамках туристического страхования. В них содержатся:
- потеря багажа – чтобы исключить неприятные последствия потери вещей, необходимо оформить специальный вид страхования. Средства за багаж возмещаются агентством при его утери, повреждения или при задержке выдачи перевозчиком.
- невыезд – если поездка планируется заранее, то возможно возникновение непредвиденных ситуаций, например, ухудшение здоровья. Вернуть деньги за купленные билеты, бронирование отеля и стоимость тура можно только с помощью туристической страховки от невыезда.
Что оплатит страхование?
- оказания неотложной экстренной медицинской помощи
- проведения операций
- возникновения несчастных случаев
- транспортные расходы (в том числе и доставки тела на родину)
- со второй половины 2020 большинство страховщиков автоматически добавили к этому списку оказания медицинской помощи в случае заражения COVID-19
Условия туристического страхования / provisa.top
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Что не оплатит страхования?
- хронические заболевания
- солнечные ожоги
- заболевания, вызванные в результате употребления алкоголя и наркотических веществ
- несчастные случаи в результате рискованных действий, вызванных самим туристом
- осуществление прививок или вакцинаций, вмешательство пластического хирурга во время туристической поездки
- умышленное причинение вреда
- самоубийство
- вред здоровью при участии туриста в забастовках