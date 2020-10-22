Для получения экстренной медицинской помощи, туристу необходимо перед отъездом оформить туристическое страхование. Оно является вашей защитой во время поездок за границу с целью отдыха. Прежде всего, это компенсация медицинских расходов, которые могут возникнуть в результате несчастного случая.

Travel24 расскажет для чего оно нужно и как им воспользоваться.

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Виды страхования

На сегодня наиболее распространены два вида:

Компенсационное страхование, где турист сначала оплачивает услуги страховой компании, а после возвращения из-за границы компания возвращает средства.

страхование, где турист сначала оплачивает услуги страховой компании, а после возвращения из-за границы компания возвращает средства. Сервисное страхования, в рамках которого медицинское учреждение, где находится турист, непосредственно связывается со страховой компанией.



Виды страхования / hotline.finance

Существуют и дополнительные опции, регулируемые более насыщенными программами защиты в рамках туристического страхования. В них содержатся:

потеря багажа – чтобы исключить неприятные последствия потери вещей, необходимо оформить специальный вид страхования. Средства за багаж возмещаются агентством при его утери, повреждения или при задержке выдачи перевозчиком.

– чтобы исключить неприятные последствия потери вещей, необходимо оформить специальный вид страхования. Средства за багаж возмещаются агентством при его утери, повреждения или при задержке выдачи перевозчиком. невыезд – если поездка планируется заранее, то возможно возникновение непредвиденных ситуаций, например, ухудшение здоровья. Вернуть деньги за купленные билеты, бронирование отеля и стоимость тура можно только с помощью туристической страховки от невыезда.

Что оплатит страхование?

оказания неотложной экстренной медицинской помощи

проведения операций

возникновения несчастных случаев

транспортные расходы (в том числе и доставки тела на родину)

со второй половины 2020 большинство страховщиков автоматически добавили к этому списку оказания медицинской помощи в случае заражения COVID-19



Условия туристического страхования / provisa.top

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Что не оплатит страхования?

хронические заболевания

солнечные ожоги

заболевания, вызванные в результате употребления алкоголя и наркотических веществ

несчастные случаи в результате рискованных действий, вызванных самим туристом

осуществление прививок или вакцинаций, вмешательство пластического хирурга во время туристической поездки

умышленное причинение вреда

самоубийство

вред здоровью при участии туриста в забастовках

Минимальная сумма страхования в туристической сфере в Украине составляет три тысячи гривен, где две тысячи идут на медицинские расходы, а тысяча – на возмещение затрат, связанных с несчастным случаем. Максимальная сумма полиса медицинского страхования за границу может составлять до 30 тысяч евро.