Paycation (paid+vacation) – современная мода, которая позволяет вернуть деньги за поездку или даже привезти кое-что из отпуска. Поэтому люди все чаще отвергают пассивный отдых на пляже и стараются не тратить, а наоборот, зарабатывать в путешествиях.

Travel24 подготовил для вас 9 способов, которыми можно заработать в путешествии.

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Работать на расстоянии

Это та же работа, что и в офисе, но удаленно. От фриланса такой вариант выгодно отличается тем, что есть стабильный график и оплата труда. Единственный нюанс – разница во времени. Для тех, кто работает в Азии – кучу свободного времени утром и занятость во второй половине дня и вечером. Для тех, кто в Европе – разница несущественная, но скорее всего вставать придется на час-другой раньше, а вот, если это США – готовьтесь работать по ночам.



Работать на расстоянии / expedicia.org

Фрилансить

Самый распространенный вариант среди тех, кто путешествует и работает. Чтобы фрилансить нужны ноутбук, быстрый Wi-Fi и, разумеется, навыки. Обычно фриланс это проектная работа, которая не предусматривает фиксированный график, а значит вы свободны работать где угодно и когда угодно – хоть на шезлонге у океана. Но есть минус: под ярким солнцем блестит монитор экрана, а песок забивается в клавиатуру.

Зарабатывать на своих фотографиях

Для ваших фотографий можно найти гораздо лучшее применение, чем просто посты в Instagram. Существует огромное количество приложений, в которых можно продавать travel-фото. И не важно, снимаете вы на фотоаппарат или на смартфон – фотобанки примут все. Поэтому регистрируйтесь на одном из популярных фотобанков как, например, Depositphotos или Shutterstock и вперед!



Зарабатывать на своих фотографиях / blitz.if.ua

Найти работу на месте

Найти работу по специальности, если вы в стране временно – ето из разряда фантастики. А вот найти подработку вполне реально. Больше всего вакансий в сфере туризма, недвижимости, ресторанного бизнеса или обучения.

Выгулять собаку

Основатели сервиса DogBuddy пытались найти няню своей собаке, а в результате создали платформу, где вы можете заработать 10-15 евро в день, гуляя с чужой собакой. Обычно, хозяева ищут приятного человека, который мог бы присмотреть за питомцем в течение дня.



Выгулять собаку / vezha.ua

Стать автором гайдов

Перед поездкой можете договориться с каким-то тематическим изданием о том, что привезете из путешествия текст или фоторепортаж. Главное, обсудить все заранее – перед тем, как ехать, – чтобы знать, за какой информацией "охотиться". Если планируете большой трип, который будете освещать в блоге или соцсетях, то можно поискать спонсоров.

Сдать квартиру на время отъезда

Конечно, можно договориться со знакомыми или родственниками, что на время отъезда кто-то там поживет, но лучше воспользоваться сервисом Airbnb. Можно подойти к вопросу с другой стороны и не только сдавать свое жилье, но еще и жить бесплатно в собственной поездке, ухаживая за жильем другого путешественника.



Сдать квартиру на время отъезда / ustinka.kz

Исправлять ошибки в меню

Можно поработать и за еду. Например, если в каком-то небольшом заведении есть меню на вашем родном языке или на английском, то можно "продать" услуги по вычитке – указать на ошибки и предложить написать корректно. Практически в 100% случаев за такое можно бесплатно перекусить или выпить.

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Заниматься волонтерством

Пусть это не принесет вам как такого заработка, но покроет расходы за жилье и еду, а главное даст возможность полностью погрузиться в местную среду. Зато вам придется работать по 4-5 часов в день: реставрировать сооружения, работать на ферме, ухаживать за животными в заповедниках, или же работа в школе.