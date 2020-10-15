В путешествии турист хочет уменьшить расходы. Существует много различных способов, одним из них является экономия в ресторанах. Нужно только научиться нескольких хитрых правил, которые помогут и сэкономить, и вкусно поесть.

Travel24 даст вам действенные советы, которыми стоит воспользоваться.

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Выгодные предложения

Даже самые дорогие заведения стараются привлечь как можно больше клиентов, поэтому делают различные спецпредложения, которыми грех не воспользоваться. Практически каждое заведение, где счет немного выше среднего, практикуют 30-40% скидки на все блюда с 14.00 до 16.00, а то и до 18.00. Чем раньше вы придете в ресторан, тем дешевле поедите. Или же есть комплексные обеды, которые действуют в определенные часы. И, конечно, никто не отменял вечерние скидки на хлеб и кулинарию, это практикуют почти все рестораны мира.

Большие порции

Если вы пришли в ресторан потому что очень хотите есть, – ешьте. Скорее всего, какой-то горячий суп или второе фирменое блюдо утолит ваш голод быстрее, чем красивое карпаччо или фуа-гра. И даже если из дизайнерского меню не ясно, как что выглядит, вы имеете полное право попросить реальный прейскурант, где указана вся информация о блюдах – от ингредиентов до граммов: такой должен быть у всех.



Большие порции / lviv.vgorode.ua

Минеральная вода

Заказывая воду, уточняйте не так степень природной газации и температуру подачи, а сколько бренд и объем, глядя в меню для точности формулировок. Иначе вам принесут дорогое, что есть в баре, да еще и по маленькой бутылочке – на компанию из трех человек. Это элементарные правила ценообразования: три маленькие бутылки минералки стоят в ресторанах в два раза дороже, чем одна большая. Если вы решили экономить, этот вариант вполне сгодится – в стесненных финансовых обстоятельствах любая вода утоляет жажду.

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Вино

Если вы ценитель бокала вина к ужину, то ищите отметку "акция" в винотеке. Инспектируя же винную карту в обычном заведении, обращайте внимание на первые строки предложения по бутылкам. На самые дешевые вина в ресторанах всегда самая большая наценка, с винами по бокалам примерно та же картина. Тренируйте любознательность: например, иногда в ресторанах по бокалам разливают не очень дорогие, но если и не выдающиеся, то вполне приличные вина другого производителя. Гораздо дешевле итальянского или грузинского.



Вино / ru.sm.news

Вторая линия

Выбирайте заведения питания, которые расположены подальше от центра города. Ведь в самом сердце туристических городов – высокая наценка. То, что стоит на самом деле 10 евро в обычном квартале, в центре будет в два раза дороже, а то и больше. Поверьте, не всегда вкусно только в известных ресторанах, иногда в тихих уголках куда вкуснее.