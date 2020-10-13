В путешествии часто бывают форс-мажоры. Проблемы с багажом – самая распространенная неприятность, которая случается с туристами. Не стоит впадать в истерику, надо просто правильно среагировать – необходимо знать свои права.

Travel24 расскажет вам о них.

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Что делать, если потеряли багаж?

По статистике Ассоциации европейских авиакомпаний большинство туристов получают потерянные вещи в течение 3 суток, но это не 100%.

Ваши действия:

Следуйте к стойке Lost and Found, которая расположена в багажной зоне

Объясните работнику то, что с вами случилось. После этого вам предложат составить акт об исчезновении багажа ( Property Irregularity Report ). Также потребуется описание чемоданы и ее содержания

). Также потребуется описание чемоданы и ее содержания Пропавший багаж зарегистрируют в международной поисковой системе WorldTracer и будут искать во всех аэропортах мира



Что делать, если потеряли багаж / inshvetsow.ru

Если ваш багаж найдут, то его доставка осуществляется по адресу проживания бесплатно. Но иногда авиакомпании просят забрать багаж в аэропорту. Для этого придется захватить с собой паспорт, акт утери багажа (PIR), таможенную декларацию

Если ваш чемодан не найдут в течение 21 дня, то его признают пропавшим. Именно тогда турист вправе требовать компенсацию за ущерб в течение двух лет с даты прибытия рейса. Чтобы это сделать, необходимо подать претензию и прикрепить к ней полную информацию (копию акта, квитанцию ​​об оплате сверхнормативного багажа, отрывной талон багажной идентификационной наклейки). Как правило, сумма выплаты составит 20 $ / 1 килограмм веса.

Что делать, если повредили багаж?

Если вы заметили, что что-то не так с багажом или, например, вы не досчитались одного колеса на детской коляске, действуйте по следующему плану:

Следуйте к стойке Lost & Found / Baggage Claim

Заполните акт PIR о неисправности багажа. Именно он является главным документом, который свидетельствует, что повреждения были нанесены при перелете

Предъявите все багажные бирки, вместе с посадочными билетами. Багажная бирка клеится в паспорт на этапе регистрации на рейс и сдачи чемоданов

Сфотографируйте повреждения, чтобы иметь дополнительные доказательства



Что делать, если повредили багаж / lowcost.ua

Пишите письменную претензию авиакомпании на стойке

Получите акт о повреждении багажа, запишите его номер

Отправьте претензию на e-mail авиакомпании с указанием суммы компенсации. К письму приложите скан акта, наклейку от багажа, посадочный талон, фото. Как показывает практика, ответ приходит в течение 3 месяцев с даты обращения

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Авиакомпании не считают повреждением багажа наличие на чемодане:

царапины

вмятины

производственные дефекты

ненадлежащее упаковки предметов

повреждения замков-змеек

В этих случаях никакой денежной компенсации пассажир не получит. Отказать в выплате или частично удовлетворить претензию могут, если ваш чемодан был не пригоден для транспортировки или вы переборщили с объемом вещей, что привело к его повреждению.

Не впадайте в истерику – используйте свои права!