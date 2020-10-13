Потерян или поврежден багаж в аэропорту: что делать туристу в таком случае
В путешествии часто бывают форс-мажоры. Проблемы с багажом – самая распространенная неприятность, которая случается с туристами. Не стоит впадать в истерику, надо просто правильно среагировать – необходимо знать свои права.
Travel24 расскажет вам о них.
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Что делать, если потеряли багаж?
По статистике Ассоциации европейских авиакомпаний большинство туристов получают потерянные вещи в течение 3 суток, но это не 100%.
Ваши действия:
- Следуйте к стойке Lost and Found, которая расположена в багажной зоне
- Объясните работнику то, что с вами случилось. После этого вам предложат составить акт об исчезновении багажа (Property Irregularity Report). Также потребуется описание чемоданы и ее содержания
- Пропавший багаж зарегистрируют в международной поисковой системе WorldTracer и будут искать во всех аэропортах мира
Что делать, если потеряли багаж / inshvetsow.ru
- Если ваш багаж найдут, то его доставка осуществляется по адресу проживания бесплатно. Но иногда авиакомпании просят забрать багаж в аэропорту. Для этого придется захватить с собой паспорт, акт утери багажа (PIR), таможенную декларацию
Что делать, если повредили багаж?
Если вы заметили, что что-то не так с багажом или, например, вы не досчитались одного колеса на детской коляске, действуйте по следующему плану:
- Следуйте к стойке Lost & Found / Baggage Claim
- Заполните акт PIR о неисправности багажа. Именно он является главным документом, который свидетельствует, что повреждения были нанесены при перелете
- Предъявите все багажные бирки, вместе с посадочными билетами. Багажная бирка клеится в паспорт на этапе регистрации на рейс и сдачи чемоданов
- Сфотографируйте повреждения, чтобы иметь дополнительные доказательства
Что делать, если повредили багаж / lowcost.ua
- Пишите письменную претензию авиакомпании на стойке
- Получите акт о повреждении багажа, запишите его номер
- Отправьте претензию на e-mail авиакомпании с указанием суммы компенсации. К письму приложите скан акта, наклейку от багажа, посадочный талон, фото. Как показывает практика, ответ приходит в течение 3 месяцев с даты обращения
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Авиакомпании не считают повреждением багажа наличие на чемодане:
- царапины
- вмятины
- производственные дефекты
- ненадлежащее упаковки предметов
- повреждения замков-змеек
Не впадайте в истерику – используйте свои права!