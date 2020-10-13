Втрачений або пошкоджений багаж в аеропорту: що робити туристу у такому випадку
У подорожі часто бувають форс-мажори. Проблеми з багажем – найрозповсюдженіша прикрість, яка трапляється з туристами. Не варто впадати в істерику, треба просто правильно зреагувати – необхідно знати свої права.
Travel24 розповість вам про них.
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Що робити, якщо загубили багаж?
За статистикою Асоціації європейських авіакомпаній більшість туристів отримують загублені речі протягом 3 діб, але це не 100%.
Ваші дії:
- Прямуйте до стійки Lost and Found, яка розташована у багажній зоні
- Поясніть працівнику те, що з вами трапилося. Після цього вам запропонують скласти акт про зникнення багажу (Property Irregularity Report). Також буде потрібно опис валізи і її вмісту
- Зниклий багаж зареєструють в міжнародній пошуковій системі WorldTracer і будуть шукати у всіх аеропортах світу
Що робити, якщо загубили багаж / inshvetsow.ru
- Якщо ваш багаж знайдуть, то його доставка здійснюється за адресою проживання безкоштовно. Але іноді авіакомпанії просять забрати багаж в аеропорту. Для цього доведеться захопити з собою паспорт, акт втрати багажу (PIR), митну декларацію
Що робити, якщо пошкодили багаж?
Якщо ви помітили, що щось не так з багажем або, наприклад, ви не дорахувалися одного колеса на дитячій колясці, дійте за таким планом:
- Прямуйте до стійки Lost & Found / Baggage Claim
- Заповніть акт PIR про несправність багажу. Саме він є головним документом, який свідчить, що пошкодження були нанесені при перельоті
- Пред'явіть всі багажні бирки, разом із посадковими квитками. Багажна бирка клеїться в паспорт на етапі реєстрації на рейс та здачі валіз
- Сфотографуйте пошкодження, щоб мати додаткові докази
Що робити, якщо пошкодили багаж / lowcost.ua
- Пишіть письмову претензію авіакомпанії на стійці
- Отримайте акт про пошкодження багажу, запишіть його номер
- Надішліть претензію на e-mail авіакомпанії із зазначенням суми компенсації. До листа додайте скан акту, наліпку від багажу, посадковий талон, фото. Як показує практика, відповідь надходить протягом 3 місяців від дати звернення
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Авіакомпанії не вважають пошкодженням багажу наявність на валізі:
- подряпини
- вм'ятини
- виробничі дефекти
- неналежне пакування предметів
- пошкодження замків-змійок
Не впадайте в істерику – використайте свої права!