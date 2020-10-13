У подорожі часто бувають форс-мажори. Проблеми з багажем – найрозповсюдженіша прикрість, яка трапляється з туристами. Не варто впадати в істерику, треба просто правильно зреагувати – необхідно знати свої права.

Travel24 розповість вам про них.

Читайте також: Ручна поклажа: все, що треба знати про правила перевезення багажу у різних авіакомпаніях

Що робити, якщо загубили багаж?

За статистикою Асоціації європейських авіакомпаній більшість туристів отримують загублені речі протягом 3 діб, але це не 100%.

Ваші дії:

Прямуйте до стійки Lost and Found, яка розташована у багажній зоні

Поясніть працівнику те, що з вами трапилося. Після цього вам запропонують скласти акт про зникнення багажу ( Property Irregularity Report ). Також буде потрібно опис валізи і її вмісту

). Також буде потрібно опис валізи і її вмісту Зниклий багаж зареєструють в міжнародній пошуковій системі WorldTracer і будуть шукати у всіх аеропортах світу



Що робити, якщо загубили багаж / inshvetsow.ru

Якщо ваш багаж знайдуть, то його доставка здійснюється за адресою проживання безкоштовно. Але іноді авіакомпанії просять забрати багаж в аеропорту. Для цього доведеться захопити з собою паспорт, акт втрати багажу (PIR), митну декларацію

Якщо вашу валізу не знайдуть впродовж 21 дня, то її визнають зниклою. Саме тоді турист має право вимагати компенсацію за шкоду протягом двох років з дати прибуття рейсу. Щоб це зробити, необхідно подати претензію і прикріпити до неї повну інформацію (копію акта, квитанцію про оплату наднормативного багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної наліпки). Як правило, сума виплати складе 20 $ / 1 кілограм ваги.

Що робити, якщо пошкодили багаж?

Якщо ви помітили, що щось не так з багажем або, наприклад, ви не дорахувалися одного колеса на дитячій колясці, дійте за таким планом:

Прямуйте до стійки Lost & Found / Baggage Claim

Заповніть акт PIR про несправність багажу. Саме він є головним документом, який свідчить, що пошкодження були нанесені при перельоті

Пред'явіть всі багажні бирки, разом із посадковими квитками. Багажна бирка клеїться в паспорт на етапі реєстрації на рейс та здачі валіз

Сфотографуйте пошкодження, щоб мати додаткові докази



Що робити, якщо пошкодили багаж / lowcost.ua

Пишіть письмову претензію авіакомпанії на стійці

Отримайте акт про пошкодження багажу, запишіть його номер

Надішліть претензію на e-mail авіакомпанії із зазначенням суми компенсації. До листа додайте скан акту, наліпку від багажу, посадковий талон, фото. Як показує практика, відповідь надходить протягом 3 місяців від дати звернення

Цікаво: Як повернути кошти за втрачений квиток: умови туристичних компаній

Авіакомпанії не вважають пошкодженням багажу наявність на валізі:

подряпини

вм'ятини

виробничі дефекти

неналежне пакування предметів

пошкодження замків-змійок

У цих випадках ніякої грошової компенсації пасажир не отримає. Відмовити у виплаті або частково задовольнити претензію можуть, якщо ваша валіза була не придатна для транспортування або ж переборщили з об'ємом речей, що призвело до її пошкодження.

Не впадайте в істерику – використайте свої права!