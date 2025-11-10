Якщо вам цікава ця тема, залишайтесь з нами та читайте деталі від 24 Каналу з посиланням на Booking.com.

Які є знижки під час Чорної п'ятниці 2025?

1. Готелі

В Україні середній рівень знижок на проживання у готелях під час Чорної п'ятниці 2025 становить близько 20 – 30 відсотків. При цьому акції діють не на всі бронювання, а мають певні умови.

Зазвичай знижка надається лише при новому бронюванні, для визначеного періоду перебування або при мінімальному терміні проживання, наприклад від 3 днів. Часто потрібне застосування промокоду, а деякі акції не діють з іншими спеціальними пропозиціями. Знижки під час Чорної п'ятниці / фото DepositPhotos

У світовому масштабі середній рівень знижок на готелі під час Чорної п'ятниці приблизно такий самий 20 – 30 відсотків, хоча окремі пропозиції можуть сягати і 40 – 65 відсотків. Так само діють різні умови: обмеження за датами, мінімальна кількість ночей, промокоди або бонуси, додаткові пакети послуг.

2. Авіаквитки

Наразі інформації про знижки на авіаквитки до Чорної п'ятниці 2025 небагато, проте вже відомо, що авіакомпанії та онлайн‑сервіси планують пропонувати акції на окремі маршрути.

Середній розмір таких знижок може коливатися близько 10 – 30 відсотків, залежно від класу обслуговування та напрямку. Додатково, деякі авіалінії оголошують спеціальні кампанії: наприклад, одна іспанська компанія пропонує знижку до 25 відсотків на певні тарифи в межах акції.

3. Тури

Як зазначає Trafalgar, оператори турів і тревел‑сервіси пропонують спеціальні акції на пакетні поїздки, включно з готелем, екскурсіями та транспортом. Середній розмір знижок може сягати 30 – 40 відсотків, залежно від тривалості туру, напрямку та сезону.

Часто пропонуються додаткові бонуси, наприклад більша знижка при груповому бронюванні або пакетні пропозиції "купуй один тур та отримай знижку на другий". Водночас кількість місць за акційною ціною обмежена, тому популярні тури швидко розкуповуються.

Хоч Чорна п'ятниця 2025 припадає на 28 листопада, у багатьох сервісах та магазинах акції діють вже за декілька днів, а то і тиждень до офіційної дати.

Як розумно робити покупки під час Чорної п'ятниці?

Як пише BBC, варто пам'ятати про декілька основних правил:

не поспішати з покупками;

самостійно шукати й порівнювати ціни;

уникати незнайомих сайтів, якщо пропозиція здається надто вигідною, вона може бути шахрайською;

перевіряти відгуки на надійних ресурсах;

радитися з іншими перед покупкою;

оплачувати кредитною карткою для додаткового захисту та переконатися, що всі платежі проходять через офіційні платформи.

Де можна бюджетно відпочити?