Какие есть скидки во время Черной пятницы 2025?

1. Отели

В Украине средний уровень скидок на проживание в отелях во время Черной пятницы 2025 составляет около 20 – 30 процентов. При этом акции действуют не на все бронирования, а имеют определенные условия.

Обычно скидка предоставляется только при новом бронировании, для определенного периода пребывания или при минимальном сроке проживания, например от 3 дней. Часто требуется применение промокода, а некоторые акции не действуют с другими специальными предложениями. Скидки во время Черной пятницы / фото DepositPhotos

В мировом масштабе средний уровень скидок на отели во время Черной пятницы примерно такой же 20 – 30 процентов, хотя отдельные предложения могут достигать и 40 – 65 процентов. Так же действуют различные условия: ограничения по датам, минимальное количество ночей, промокоды или бонусы, дополнительные пакеты услуг.

2. Авиабилеты

Сейчас информации о скидках на авиабилеты до Черной пятницы 2025 немного, однако уже известно, что авиакомпании и онлайн-сервисы планируют предлагать акции на отдельные маршруты.

Средний размер таких скидок может колебаться около 10 – 30 процентов, в зависимости от класса обслуживания и направления. Дополнительно, некоторые авиалинии объявляют специальные кампании: например, одна испанская компания предлагает скидку до 25 процентов на определенные тарифы в рамках акции.

3. Туры

Как отмечает Trafalgar, операторы туров и тревел-сервисы предлагают специальные акции на пакетные поездки, включая отель, экскурсиями и транспортом. Средний размер скидок может достигать 30 – 40 процентов, в зависимости от продолжительности тура, направления и сезона.

Часто предлагаются дополнительные бонусы, например большая скидка при групповом бронировании или пакетные предложения "покупай один тур и получи скидку на второй". В то же время количество мест по акционной цене ограничено, поэтому популярные туры быстро раскупаются.

Хотя Черная пятница 2025 приходится на 28 ноября, во многих сервисах и магазинах акции действуют уже за несколько дней, а то и неделю до официальной даты.

Как разумно делать покупки во время Черной пятницы?

Как пишет BBC, стоит помнить о нескольких основных правилах:

не спешить с покупками;

самостоятельно искать и сравнивать цены;

избегать незнакомых сайтов, если предложение кажется слишком выгодным, оно может быть мошенническим;

проверять отзывы на надежных ресурсах;

советоваться с другими перед покупкой;

оплачивать кредитной картой для дополнительной защиты и убедиться, что все платежи проходят через официальные платформы.

