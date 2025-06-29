Подорожувати з України можна як самостійно, так і придбати путівки в туристичних агентств. Куди дешево поїхати на відпочинок розповідає 24 Канал.

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Де дешево відпочити влітку 2025

Албанія залишається однією з найбюджетніших країн Європи для пляжного відпочинку. У середньому витрати на день в Албанії складають близько 42 євро, що значно дешевше, ніж у популярних європейських курортах.

Прямих авіарейсів з України до Албанії немає через російську агресію. Тому добратися до Албанії можна автобусом або літаком із сусідніх країн.



Албанія / Фото Pexel

Албанія тішить мандрівників чистим Іонічним морем з неймовірними курортами. Що більше, значна частина пляжів – безкоштовні.

Відпочинок у Чорногорії також залишається бюджетним варіантом, однак трошки дорожчий за Албанію. Середні витрати на день складають приблизно 50 – 60 євро.

До Чорногорії також можна добратися самостійно автобусом або ж придбати путівку. Ціни на тури стартують від 300 євро за тиждень.



Будва / Фото Stefano Zugno

У Чорногорії на мандрівників чекають безкоштовні пляжі, наприклад, у Будві чи Улцині. Також варто відправитися до Котору.

Болгарія, зокрема Сонячний Берег, добре знайомі для значної частини українських туристів. Це місто – надзвичайно популярний бюджетний напрямок.



Сонячний берег / Фото з мережі

Пакетні тури на 7 днів коштують від 250 євро з людини, що робить поїздку до Болгарії однією з найбільш бюджетних.

Добратися до Болгарії можна автобусом з українських міст, зокрема Києва та Одеси. Пляжі в Болгарії теж безкоштовні.