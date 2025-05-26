Україна має вигідне географічне розташування, через що досить легко знайти курорт для відпочинку. В які країни можна бюджетно поїхати на море у червні розповідає 24 Канал.

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Туреччина

Туреччина – це один з найпопулярніших напрямків, які обирають українці. На відміну від Єгипту, влітку в Туреччині, хоч і спекотно, але температура повітря не екстремальна.

Червень – один з найкращих періодів для відпочинку в Туреччині, оскільки в цей час море починає прогріватися. Наприклад, у червні температура Середземного моря в Анталії чи Аланії сягає 23 – 25 градусів, а повітря – 28 – 32.



Анталія / Фото Annae BRad

Туреччина пропонує бюджетні all-inclusive курорти, доступні перельоти із сусідніх з Україною держав та безвізовий в'їзд. Також у Туреччині багато пляжів із "Блакитним прапором", розвинена інфраструктура, недорогі готелі та розваги.

Орієнтовна ціна тижневого туру на двох до Туреччини становить 600 – 800 доларів.

Грузія

Грузія – це одна з улюблених країн українців, оскільки надзвичайно гостинна. Грузія надзвичайно бюджетна і для її відвідин не потрібно робити візу.

Температура Чорного моря в Батумі у червні становить 22 – 24 градуси, а повітря – 25 – 28. Тож, у цей період погода в Батумі тепла й комфортна для відпочинку.



Батумі / Фото Антон Завацький

Орієнтовно тижнева поїздка на двох коштуватиме від 400 до 600 доларів.

Албанія

В останні роки Албанія стала справжнім туристичним відкриттям не тільки для українців, але й усіх європейців. Ця країна приваблює мандрівників своєю неймовірною природою і кришталево чистим морем.

Також Албанія – це одна з найдешевших країн Європи для пляжного відпочинку. У червні Адріатичне море, яке вважають одним з найчистіших у світі, прогрівається до 22 – 24 градусів.



Албанія / Фото Dr Enea

Для поїздки в Албанію не потрібно візи, а добратися можна на літаку чи автобусі. Орієнтовна ціна мандрівки на тиждень для двох складе від 500 до 700 доларів.