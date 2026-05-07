Подорожі літаком на великі відстані – це недешеве задоволення, особливо коли багаж оплачується окремо. Саме тому більшість мандрівників обирають рюкзаки або мінівалізи, що підходять за розмірами для ручної поклажі. Втім, дедалі частіше авіакомпанії, зокрема Ryanair, можуть не дозволяти безкоштовно брати невелику валізу як ручну поклажу, навіть, якщо вона відповідає дозволеним габаритам.

Чи можна брати мінівалізу як ручну поклажу під час польоту з авіакомпанією Ryanair?

У соцмережах часто можна зустріти дискусії серед туристів про те, чи дозволяється брати у Ryanair валізу розміром 40/30/20 як безкоштовну ручну поклажу. Відповіді зазвичай поділяються на дві групи: одні стверджують, що це можливо, адже така валіза відповідає заявленим вимогам до безкоштовної ручної поклажі. Інші ж заперечують, посилаючись на досвід перельотів цією авіакомпанією, коли навіть за відповідності розмірам пасажирів штрафували.

Чи можна брати мінівалізу як безкоштовну ручну поклажу

Що зазначено на офіційному сайті Ryanair щодо безкоштовної ручної поклажі?

На офіційній сторінці авіакомпанії Ryanair у правилах щодо багажу чітко зазначено: безкоштовною ручною поклажею вважається лише сумка або рюкзак розміром до 40/30/20 сантиметрів.

Всі наші тарифи включають одну невелику особисту сумку, яку можна принести на борт, наприклад, сумочку або сумку для ноутбука (40 x 30 x 20 сантиметрів), яка повинна поміститися під сидінням перед вами.

Навіть, якщо мініваліза має такі самі параметри, формально вона вже не підпадає під категорію безкоштовної ручної поклажі. І хоча багато туристів у соцмережах пишуть, що літали з маленькою валізою й ніхто нічого не сказав – це зовсім не гарантує, що під час наступного рейсу не доведеться заплатити штраф або доплату за багаж.

Що робити, якщо носити рюкзак або сумку важко?

Якщо подорожувати лише з рюкзаком чи сумкою для вас незручно – це абсолютно зрозуміло, адже постійно носити вагу на плечах і спині буває дуже важко. Але для цього є доволі класне рішення, про яке розповіли туристи на платформі Reddit: спеціальні рюкзаки на колесах із висувною ручкою.



Рюкзак з колесами та ручкою / фото Reddit

Вони виглядають як звичайний рюкзак, але при потребі легко перетворюються на маленьку валізу. У багатьох моделях колеса можна сховати або зняти, тому зовні це не виглядає як класична валіза. Головне, щоб рюкзак повністю відповідав дозволеним розмірам ручної поклажі, включно з колесами та ручкою.

Які ще поради щодо подорожей варто знати туристам?

Працівники багажного відділення поділилися порадами з власного досвіду, які допомагають зменшити ризик пошкодження валіз під час авіаперельотів. Найбільш практичний варіант – це валізи з міцним корпусом, хорошими колесами та м'якою внутрішньою обшивкою. Така конструкція краще витримує навантаження в багажному відсіку, а також краще захищає речі всередині.

Також важливо, щоб колеса були якісними, адже саме такі валізи рідше кидають або пошкоджують під час транспортування. Ще додатково використовуйте багажні бирки з контактною інформацією або навіть унікальні позначки на валізі, щоб її було легше впізнати на стрічці