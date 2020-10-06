На "чай" в отеле: сколько, как и надо ли оставлять
Оставлять чаевые в отеле или нет – личное дело каждого. Некоторые туристы без раздумий дают мелкие деньги работникам отеля, другие же долго думают и сомневаются. Однако, как правило, это решение целиком зависит от того, насколько быстро и грамотно туриста обслужили.
Travel24 расскажет в каких случаях нужно давать чаевые, каким образом и сколько.
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Горничная
За чистоту вашего номера – стоит отблагодарить. Рекомендуемый размер чаевых – 3-5 долларов, но обязательно учитывайте количество гостей. Например, семья с маленькими детьми может оставить больше, ведь работа в такой комнате будет тяжелее, а бизнесмены, которые за сутки в комнате находятся несколько часов, могут и вовсе не оставлять чаевых.
Камердинер
Человек, который занимается практически всем: от парковки вашего автомобиля до заказа еды в номер. Только в самых дорогих отелях есть такие работники. Вы можете давать камердинеру каждый раз по 2-3 доллара или сообщить, что отблагодарите его в конце вашей поездки.
Камердинеру стоит отблагодарить / pruvo.com
Ремонтник
Если в номере что-то сломалось, то, чтобы устранить неполадку к вам пришлют ремонтника. Этот персонал не ожидает чаевых, поэтому решать вам.
Портер
Человеку, занимающемуся вашим багажом надо обязательно давать на "чай". Негласное правило – 1-2 доллара за сумку или чемодан.
Администратор рецепции
Это человек, который всегда подскажет, куда сходить закупиться едой, где поужинать и адекватный тариф такси, поэтому дать ему 2-3 доллара лишним не будет. К тому же администратор работает круглосуточно и точно этого заслуживает.
Мастер в салоне или СПА-центре
Даже если в стоимость проживания включены услуги СПА-центра, чаевые стоит оставить. Пройдемся по услугам:
- парикмахеры – 15% от общего чека
- мастера маникюра – 10-15% от общего счета
- массажисты – 15% от предполагаемой общей суммы
В СПА-центре надо оставлять чаевые / boschiscontract.it
Официант
Обычно достаточно оставлять персоналу около 5-8% от общей суммы сделанного заказа. Но лучше выбрать себе одного и того же, то есть "своего", официанта, и все время прибегать только к его услугам. Поскольку, так он сможет зарезервировать нужный столик, принести то, чего нет на общих столах.
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Что касается способа вручения чаевых, то это можно сделать как лично, специально дождавшись нужного работника, так и путем оставления суммы на тумбочке или кровати прямо в номере, если это горничная.