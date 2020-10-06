Залишати чайові в готелі або ні – особиста справа кожного. Деякі без роздумів дають дрібні гроші працівникам готелю, інші ж довго думають і сумніваються. Проте, як правило, це рішення цілком залежить від того, наскільки швидко і грамотно туриста обслужили.

Travel24 розповість у яких випадках треба давати чайові, у який спосіб та скільки.

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Покоївка

За чистоту вашого номера – варто віддячити. Рекомендований розмір чайових – 3-5 доларів, але обов'язково враховуйте кількість гостей. Наприклад, сім'я з маленькими дітьми може залишити більше, адже робота в такій кімнаті буде важчою, а бізнесмени, які за добу в кімнаті перебувають кілька годин, можуть і зовсім не залишати чайових.

Камердинер

Людина, яка займається практично всім: від паркування вашого автомобіля до замовлення їжі в номер. Тільки в найдорожчих готелях є такі працівники. Ви можете давати камердинерові кожен раз по 2-3 долари або повідомити, що віддячите йому в кінці вашої поїздки.



Камердинеру варто віддячити / pruvo.com

Ремонтник

Якщо у номері щось зламалося, то щоб усунути неполадку до вас закличуть ремонтника. Цей персонал не очікує чайових, тому вирішувати вам.

Портер

Людині, що займається вашим багажем треба обов'язково давати на "чай". Негласне правило – 1-2 долари за сумку або валізу.

Адміністратор рецепції

Це людина, яка завжди підкаже, куди сходити закупитися їжею, де повечеряти і який тариф таксі адекватний, тому дати йому 2-3 долари зайвим не буде. До того ж адміністратор працює цілодобово і точно цього заслуговує.

Майстер в салоні або СПА-центрі

Навіть якщо у вартість проживання включені послуги СПА-центру, чайові варто залишити. Пройдемося по послугах:

перукарі – 15% від загального чека

майстри манікюру – 10-15% від загального рахунку

масажисти – 15% від передбачуваної загальної суми



У СПА-центрі треба залишати чайові / boschiscontract.it

Офіціант

Зазвичай досить залишати персоналу близько 5-8% від загальної суми зробленого замовлення. Але краще вибрати собі одного і того ж, тобто "свого", офіціанта, і увесь час прибігати тільки до його послуг. Оскільки, так він зможе зарезервувати потрібний столик, принести те, чого немає на загальних столах.

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Що стосується способу вручення чайових, то це можна зробити як особисто, спеціально дочекавшись потрібного працівника, так і шляхом залишення суми на тумбочці або ліжку прямо в номері, якщо це покоївка.