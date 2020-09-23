Під час перебування в готелі кожен турист бажає забрати що-небудь із собою. Красиві пляшки з шампунями й бальзамами, білосніжні рушники, капці, халати – все так і манить. Деякі речі справді входять у вартість номера і відвідувачі можуть їх взяти, але це стосується далеко не всього.

Travel24 розповість вам, що ж можна забирати з готелю, а що ні.

Схоже: Туристу на замітку: що можна, а чого не варто робити в популярних країнах світу

Можна:

канцелярію: ручку, олівець, листівку або блокнот з логотипом готелю

шампуні, мило, гелі, лосьйон для тіла, шапочки для душу, капці. Після вашого виселення одноразові речі все одно викинуть



Засоби особистої гігієни варто забирати з номера готелю / znaj.ua

чай в пакетиках, вершки, кава і цукор в пакетиках

дорожній швейний набір і набір для чищення черевиків

Не можна:

рушники, подушки, ковдри, постільну білизну

одяг: халати заборонено забирати, але деякі дорогі готелі дарують гостям халати з логотипом готелю як сувенір



Халати залишайте в номері готелю / cogal.com

предмети інтер'єру: штори, килими, столовий посуд і скатертини

побутова техніка: лампочки, чайники, кавоварки, вентилятори, праски, фени, кабельні коробки, пульти від телевізорів і безпосередньо телевізори

Читайте також: Як подорожувати з комфортом і не витрачати при цьому зайвих грошей: поради туристам

Якщо ж все-таки "зловлять" на гарячому, то існують суворі правила і система штрафів, але все залежить від цінності крадіжки. Найперше – вас попросять повернути майно готелю. У випадку відмови – спишуть гроші з картки, якою було оплачене проживання, або ж внесуть до чорного списку порушників.

Краще не порушуйте правила готелю!