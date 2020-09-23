Як не зганьбитися туристу: що можна, а чого не варто забирати з готелю
Під час перебування в готелі кожен турист бажає забрати що-небудь із собою. Красиві пляшки з шампунями й бальзамами, білосніжні рушники, капці, халати – все так і манить. Деякі речі справді входять у вартість номера і відвідувачі можуть їх взяти, але це стосується далеко не всього.
- Travel24 розповість вам, що ж можна забирати з готелю, а що ні.
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Можна:
- канцелярію: ручку, олівець, листівку або блокнот з логотипом готелю
- шампуні, мило, гелі, лосьйон для тіла, шапочки для душу, капці. Після вашого виселення одноразові речі все одно викинуть
Засоби особистої гігієни варто забирати з номера готелю / znaj.ua
- чай в пакетиках, вершки, кава і цукор в пакетиках
- дорожній швейний набір і набір для чищення черевиків
Не можна:
- рушники, подушки, ковдри, постільну білизну
- одяг: халати заборонено забирати, але деякі дорогі готелі дарують гостям халати з логотипом готелю як сувенір
Халати залишайте в номері готелю / cogal.com
- предмети інтер'єру: штори, килими, столовий посуд і скатертини
- побутова техніка: лампочки, чайники, кавоварки, вентилятори, праски, фени, кабельні коробки, пульти від телевізорів і безпосередньо телевізори
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Якщо ж все-таки "зловлять" на гарячому, то існують суворі правила і система штрафів, але все залежить від цінності крадіжки. Найперше – вас попросять повернути майно готелю. У випадку відмови – спишуть гроші з картки, якою було оплачене проживання, або ж внесуть до чорного списку порушників.
Краще не порушуйте правила готелю!