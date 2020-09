У багатьох людей подорож асоціюється з шаленими витратами, але насправді комфортно відпочити можна й витративши менше грошей, ніж зазвичай. Просто треба знати декілька хитрощів, які стануть в пригоді.

Travel24 розповість вам 5 хитрощів, які допоможуть заощадити під час подорожі.

Бронюйте авіаквитки на непопулярні напрямки

При пересуванні літаком шукайте нестандартні схеми польоту. Цілком можливо, що прямий рейс до потрібного вам місця коштує в декілька разів дорожче, ніж рейс до міста, розташованого зовсім поряд із пунктом призначення. Тому інколи летіти з пересадкою вигідніше, ніж прямим рейсом.

Обирайте заклади харчування якомога далі від туристичних районів

Найвигідніше знайти заклади типу "All you can eat", де ви за невелику суму можете смачно та ситно поїсти. Вхід у кафе платний, а там необмежений час їжте досхочу усе, що є на шведському столі. Проте, найкраще купити продукти й самому приготувати улюблену страву. У багатьох європейських країнах діє мережа супермаркетів TESCO з непоганими цінами на їжу.



Заклад харчування типу "All you can eat" / shutterstock.com

Намагайтеся знайти безкоштовну ночівлю

По-перше, у теплу пору в подорож можна взяти намет і ставити його у будь-якому зручному для вас місці з настанням темряви. По-друге, переночувати можна у монастирях чи інших духовних установах – інколи в обмін на допомогу по господарству. По-третє, зупинятися можна у місцевих жителів – познайомившись з ними на місці або заздалегідь через інтернет. Ну а якщо ви бажаєте завше спати у комфортних умовах, то до ваших послуг численні хостели – молодіжні готелі для мандрівників. Виглядають вони як гуртожитки, але коштують значно дешевше за звичайні готелі – від 10-15 доларів за ніч.

Заощаджуйте на зв’язку

Під час тривалої подорожі однією країною краще купити сім-карту місцевого оператора. На практиці виходить дешевше, ніж роумінг. Також інтернет-кафе нині розповсюджені повсюди, й вони недорогі, однак є інші шляхи для економії. У багатьох європейських країнах, наприклад, можна знайти зони безкоштовного Wi-Fi в університетах та інших навчальних закладах.

Відвідуйте музеї в дні безкоштовного входу

Для того, щоб зацікавити ще більше туристів, деякі музеї пропонують вхід зі знижками або взагалі безкоштовний у певні дні. Щодо знижок, наприклад, у музеї Метрополітен в Нью-Йорку ви самі встановлюєте ціну відвідування. Просто платите стільки, скільки вважаєте за потрібне і заходите. А один з найбільших музеїв світу – Лувр – у кожну першу неділю місяця можна побачити безкоштовно.



Музей Лувр у Франції / UnSplash

Користуйтеся цими хитрощами та помітите, як ваш бюджет значно зменшиться.