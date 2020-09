У многих людей путешествие ассоциируется с безумными затратами, но на самом деле комфортно отдохнуть можно и потратив меньше денег, чем обычно. Просто надо знать несколько хитростей, которые пригодятся в пути.

Travel24 расскажет вам 5 хитростей, которые помогут сэкономить во время путешествия.

Заказывайте авиабилеты в непопулярных направлениях

При передвижении самолетом ищите нестандартные схемы полета. Вполне возможно, что прямой рейс до нужного вам места стоит в несколько раз дороже, чем рейс в город, расположенного совсем рядом с пунктом назначения. Поэтому иногда лететь с пересадкой выгоднее, чем прямым рейсом.

Выбирайте заведения питания подальше от туристических районов

Выгоднее найти заведения типа "All you can eat", где вы за небольшую сумму сможете вкусно и сытно поесть. Вход в кафе платный, а там неограниченное время, ешьте, сколько хотите, все, что положено на шведский стол. Однако, лучше всего купить продукты и самому приготовить любимое блюдо. Во многих европейских странах действует сеть супермаркетов TESCO с неплохими ценами на еду.



Заведения типа "All you can eat" / shutterstock.com

Старайтесь найти бесплатную ночевку

Во-первых, в путешествия можно взять палатку и ставить ее в любом удобном для вас месте с наступлением темноты. Во-вторых, переночевать можно в монастырях или иных духовных учреждениях – иногда в обмен на помощь по хозяйству. В третьих, останавливаться можно у местных жителей – познакомившись с ними на месте или заранее через интернет. Ну а если вы хотите спать в комфортных условиях, то к вашим услугам многочисленные хостелы – молодежные гостиницы для путешественников. Выглядят они, как общежития, но стоят значительно дешевле обычных отелей – от 10-15 долларов за ночь.

Экономьте на связи

Во время длительного путешествия одной страной лучше купить сим-карту местного оператора. На практике получается дешевле, чем роуминг. Также интернет-кафе сейчас распространены повсеместно, однако есть и другие пути для экономии. Во многих европейских странах можно найти зоны бесплатного Wi-Fi в университетах и ​​других учебных заведениях.

Посещайте музеи в дни бесплатного входа

Для того чтобы заинтересовать еще больше туристов, некоторые музеи предлагают вход со скидками или вообще бесплатный в определенные дни. О скидках, например, в музее Метрополитен в Нью-Йорке вы сами устанавливаете цену посещения. Просто платите столько, сколько считаете нужным и заходите. Один из крупнейших музеев мира – Лувр – в каждое первое воскресенье месяца можно увидеть бесплатно.



Лувр во Франции / UnSplash

Пользуйтесь этими хитростями и заметите, как ваш бюджет значительно уменьшится.