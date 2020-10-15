У подорожі турист хоче зменшити витрати. Існує багато різних способів, одним із них є економія в ресторанах. Потрібно лише навчитися декількох хитрих правил, які допоможуть і заощадити, і смачно поїсти.

Travel24 дасть вам дієві поради, якими варто скористатися.

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Вигідні пропозиції

Навіть найдорожчі заклади намагаються залучити якомога більше клієнтів, тому роблять різні спецпропозиції, якими гріх не скористатися. Практично кожен заклад, де рахунок трохи вище середнього, практикує 30-40% знижки на всі страви з 14.00 до 16.00, а то і до 18.00. Чим раніше ви прийдете у ресторан, тим дешевше поїсте. Або ж є комплексні обіди, які діють у певні години. І, звичайно, ніхто не скасовув вечірні знижки на хліб і кулінарію, які можна зустріти майже у всіх ресторани світу.

Великі порції

Якщо ви прийшли в ресторан тому, що дуже хочете їсти, – їжте. Швидше за все, якийсь гарячий суп або друга фірмова страва вгамує ваш голод швидше, ніж красиве карпачо або фуа-гра. І навіть якщо з дизайнерського меню не ясно, як що виглядає, ви маєте повне право попросити реальний прейскурант, де вказана вся інформація про страви – від інгредієнтів до грамів: такий повинен бути у всіх.



Великі порції / lviv.vgorode.ua

Мінеральна вода

Замовляючи воду, уточнюйте не так ступінь природної газації й температуру подачі, скільки бренд і обсяг, дивлячись в меню для точності формулювань. Інакше вам принесуть найдорожче, що є в барі, та ще й по маленькій пляшечці – на компанію з трьох осіб. Це елементарні правила ціноутворення: три маленькі пляшки мінералки коштують в ресторанах у два рази дорожче, ніж одна велика. Якщо вже ви вирішили економити, цей варіант цілком згодиться – в обмежених фінансових обставинах будь-яка вода втамовує спрагу.

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Вино

Якщо ви поціновувач келиха вина до вечері, то шукайте позначку "акція" у винотеці. Інспектуючи ж винну карту у звичайному закладі, звертайте увагу на перші рядки пропозиції по пляшках. На найдешевші вина в ресторанах завжди найбільша націнка, з винами по келихах приблизно та ж картина. Тренуйте допитливість: наприклад, іноді в ресторанах по келихах розливають не дуже дорогі, але якщо і не видатні, то цілком пристойні вина іншого виробника. Набагато дешевше італійського чи грузинського.



Вино / ru.sm.news

Друга лінія

Обирайте заклади харчування, які розташовані якнайдальше від центру міста. Адже в самому серці туристичних міст – висока націнка. Те, що коштує насправді 10 євро у звичайному кварталі, у центрі буде у два рази дорожче, а то й більше. Повірте, не завжди смачно тільки у відомих ресторанах, інколи у тихих куточках куди смачніше.