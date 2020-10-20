Paycation (paid+vacation) – сучасна мода, яка дозволяє повернути гроші за поїздку або навіть привезти дещо з відпустки. Тому люди все частіше відкидають пасивний відпочинок на пляжі й намагаються не витрачати, а навпаки, заробляти у подорожах.

Travel24 підготував для вас 9 способів, якими можна заробити у мандрівці.

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Працювати на відстані

Це та ж робота, що і в офісі, але віддалено. Від фрілансу такий варіант вигідно відрізняється тим, що є стабільний графік і оплата праці. Єдиний нюанс – різниця в часі. Для тих, хто працює в Азії – купу вільного часу вранці й зайнятість в другій половині дня і ввечері. Для тих, хто в Європі – різниця не суттєва, але швидше за все вставати доведеться на годинку-другу раніше, а ось, якщо це США – готуйтеся працювати ночами.



Працювати на відстані / expedicia.org

Фрілансити

Найпоширеніший варіант серед тих, хто подорожує і працює. Щоб фрілансити потрібні ноутбук, швидкий Wi-Fi й, зрозуміло, навички. Зазвичай фріланс це проєктна робота, яка не передбачає фіксований графік, а значить ви вільні працювати де завгодно і коли завгодно – хоч на шезлонгу біля океану. Але є мінус: під яскравим сонцем відблискує монітор екрану, а пісок забивається в клавіатуру.

Заробляти на своїх фотографіях

Для ваших фотографій можна знайти набагато краще застосування, ніж просто пости в Instagram. Існує величезна кількість додатків, в яких можна продавати travel-фото. І не важливо, знімаєте ви на фотоапарат чи на смартфон – фотобанки візьмуть все. Тому реєструйтеся на одному з популярних фотобанків як, наприклад, Depositphotos або Shutterstock і вперед!



Заробляти на своїх фотографіях / blitz.if.ua

Знайти роботу на місці

Знайти роботу за фахом, якщо ви в країні тимчасово – щось з розряду фантастики. А ось знайти підробіток цілком реально. Найбільше вакансій у сфері туризму, нерухомості, ресторанного бізнесу або викладання.

Вигуляти собаку

Засновники сервісу DogBuddy намагалися знайти няню своєї собаці, а в результаті створили платформу, де ви можете заробити 10-15 євро в день, гуляючи з чужою собакою. Зазвичай, господарі шукають приємну людину, яка могла б доглянути за вихованцем протягом дня.



Вигуляти собаку / vezha.ua

Стати автором гайдів

Перед поїздкою можете домовитися з якимось тематичним виданням про те, що привезете з подорожі текст або фоторепортаж. Головне, обговорити все заздалегідь – перед тим, як їхати, – щоб знати, за якою інформацією "полювати". Якщо плануєте великий тріп, який будете висвітлювати в блозі або соцмережах, то можна пошукати спонсорів.

Здати квартиру на час від'їзду

Звичайно, можна домовитися зі знайомими або родичами, що на час від'їзду хтось там поживе, але краще скористатися сервісом Airbnb. Можна підійти до питання з іншого боку і не тільки здавати своє житло, але ще й жити безкоштовно під час власної поїздки, доглядаючи за житлом іншого мандрівника.



Здати квартиру на час від'їзду / ustinka.kz

Виправляти помилки в меню

Можна попрацювати й за їжу. Наприклад, якщо в якомусь невеличкому закладі є меню вашою рідною мовою або англійською, то можна "продати" послуги з вичитування – вказати на помилки та запропонувати написати коректно. Практично в 100% випадків за таке можна безкоштовно перекусити або випити.

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Волонтерити

Нехай це не принесе вам як такого заробітку, але покриє витрати за житло та їжу, а головне дасть можливість повністю зануритися в місцеве середовище. Натомість вам доведеться працювати по 4-5 годин на день: реставрувати споруди, працювати на фермі, доглядати за тваринами в заповідниках, або ж робота в школі.