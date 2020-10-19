В дорозі завжди може трапитися дрібна неприємність. Але є секрет, щоб повернутися з яскравими враженнями, зарядом сил та енергії – треба дотримуватися головних правил, які має знати кожен турист.

Travel24 розповість яких саме!

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Придбайте натільну сумку для документів

Одна з найпоширеніших бід мандрівників – втрата документів. Щоб опинитися без паспорта і водійських прав, не обов'язково ставати жертвою злодіїв. Туристи часто самі забувають сумки з документами в кафе, на пляжі або в музеях. Невелика сумочка для документів, яка буде кріпитися на поясі й легко сховається під сорочкою, стане найкращим засобом від забудькуватості. Туди ж можна покласти кредитні карти.



Сумка на пояс / skrynya.ua

Зробіть копії всіх документів

Копії документів знадобляться в разі втрати оригіналів. Здавалося б, дрібниця, а звичайні ксерокси можуть виручити й навіть врятувати життя. Додатково можна сфотографувати документи на телефон. Мова не тільки про паспорт. Зробіть електронні копії страховки та водійських прав.

Запасіться картами

Можливо, в незнайомій місцевості ви відчуваєте себе як риба у воді й з дитинства вмієте визначати напрямок по зірках, вітру і моху, але іноді корисно мати під рукою стару добру карту. Завантажити карти на телефон теж не завадить, розраховувати виключно на безкоштовний міський Wi-Fi точно не варто.



Запасіться картами / buxtonco.com

Не тримайте гроші й документи разом

Хоча крадуть документи теж не рідко, але в основному в якості випадкового "бонуса" до гаманця. Тому не тримайте гроші й документи в одному місці.

Не витрачайте гроші на шопінг

Це правило працює тільки в тому випадку, якщо шопінг не є метою подорожі. В іншому випадку є ризик заразитися шопінг-лихоманкою і витратити гроші, які можна було б використати на квитки та враження.



Не витрачайте гроші на шопінг / cosmo.ru

Зберіть похідну аптечку

Візьміть лейкопластир, жарознижувальні засоби, активоване вугілля і засоби проти головного болю, печії й отруєнь. Погане самопочуття може бути викликано не тільки інфекцією, але і акліматизацією. Проте, мати під рукою перевірені ліки завжди добре.