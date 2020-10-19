Золотые правила, которые должен соблюдать каждый турист: полезные лайфхаки
В дороге всегда может случиться мелкая неприятность. Но есть секрет, чтобы вернуться с яркими впечатлениями, зарядом сил и энергии – надо соблюдать главные правила, которые должен знать каждый турист.
Travel24 расскажет каких именно!
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Приобретите нательную сумку для документов
Одна из самых распространенных бед путешественников – потеря документов. Чтобы оказаться без паспорта и водительских прав, необязательно становиться жертвой воров. Туристы часто сами забывают сумки с документами в кафе, на пляже или в музеях. Небольшая сумочка для документов, которая будет крепиться на поясе и легко спрячется под рубашкой, станет лучшим средством от забывчивости. Туда же можно положить кредитные карты.
Сумка на пояс / skrynya.ua
Сделайте копии всех документов
Копии документов понадобятся в случае потери оригиналов. Казалось бы, мелочь, а обычные ксероксы могут выручить и даже спасти жизнь. Дополнительно можно сфотографировать документы на телефон. Речь не только о паспорте. Сделайте электронные копии страховки и водительских прав.
Запаситесь картами
Возможно, в незнакомой местности вы чувствуете себя как рыба в воде и с детства умеете определять направление по звездам, ветру и мху, но иногда полезно иметь под рукой старую добрую карту. Скачать карты на телефон тоже не помешает, рассчитывать исключительно на бесплатный городской Wi-Fi точно не стоит.
Запаситесь картами / buxtonco.com
Не держите деньги и документы вместе
Хотя воруют документы тоже нередко, но в основном в качестве случайного "бонуса" к кошельку. Поэтому не держите деньги и документы в одном месте.
Не тратьте деньги на шопинг
Это правило работает только в том случае, если шопинг не является целью путешествия. В противном случае есть риск заразиться шопинг-лихорадкой и потратить деньги, которые можно было бы использовать на билеты и впечатления.
Не тратьте деньги на шопинг / cosmo.ru
Соберите походную аптечку
Возьмите лейкопластырь, жаропонижающие средства, активированный уголь и средства против головной боли, изжоги и отравлений. Плохое самочувствие может быть вызвано не только инфекцией, но и акклиматизацией. Однако, иметь под рукой проверенные лекарства всегда хорошо.