В дороге всегда может случиться мелкая неприятность. Но есть секрет, чтобы вернуться с яркими впечатлениями, зарядом сил и энергии – надо соблюдать главные правила, которые должен знать каждый турист.

Travel24 расскажет каких именно!

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Приобретите нательную сумку для документов

Одна из самых распространенных бед путешественников – потеря документов. Чтобы оказаться без паспорта и водительских прав, необязательно становиться жертвой воров. Туристы часто сами забывают сумки с документами в кафе, на пляже или в музеях. Небольшая сумочка для документов, которая будет крепиться на поясе и легко спрячется под рубашкой, станет лучшим средством от забывчивости. Туда же можно положить кредитные карты.



Сумка на пояс / skrynya.ua

Сделайте копии всех документов

Копии документов понадобятся в случае потери оригиналов. Казалось бы, мелочь, а обычные ксероксы могут выручить и даже спасти жизнь. Дополнительно можно сфотографировать документы на телефон. Речь не только о паспорте. Сделайте электронные копии страховки и водительских прав.

Запаситесь картами

Возможно, в незнакомой местности вы чувствуете себя как рыба в воде и с детства умеете определять направление по звездам, ветру и мху, но иногда полезно иметь под рукой старую добрую карту. Скачать карты на телефон тоже не помешает, рассчитывать исключительно на бесплатный городской Wi-Fi точно не стоит.



Запаситесь картами / buxtonco.com

Не держите деньги и документы вместе

Хотя воруют документы тоже нередко, но в основном в качестве случайного "бонуса" к кошельку. Поэтому не держите деньги и документы в одном месте.

Не тратьте деньги на шопинг

Это правило работает только в том случае, если шопинг не является целью путешествия. В противном случае есть риск заразиться шопинг-лихорадкой и потратить деньги, которые можно было бы использовать на билеты и впечатления.



Не тратьте деньги на шопинг / cosmo.ru

Соберите походную аптечку

Возьмите лейкопластырь, жаропонижающие средства, активированный уголь и средства против головной боли, изжоги и отравлений. Плохое самочувствие может быть вызвано не только инфекцией, но и акклиматизацией. Однако, иметь под рукой проверенные лекарства всегда хорошо.