Проживание во время путешествия – основа любой поездки. И если найти билеты и достопримечательности можно на десятках сайтов, то с качественным жильем у многих возникают проблемы. Поэтому важно знать, какие приложения обеспечат вам хорошую квартиру, хостел или комнату.

Travel24 подготовил подборку сервисов, которые точно вам пригодятся.

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Booking.com

Наиболее популярный ресурс своей тематики. О нем знает каждый, кто интересуется путешествиями. Основные преимущества этого сайта: наибольшее количество предложений, адекватные цены, компетентная и оперативная техническая поддержка, часто бывают хорошие скидки. Забронировать, кстати, можно не только отель, но и хостел или туристический домик.



Сервис Booking.com / discoverukraine.com.ua

Homestay

Созданный на радость социально активных бюджетных путешественников и студентов по обмену. Здесь найдете квартиры, которые придется делить с хостом – это обязательное условие. Зато и цены значительно приятнее, чем на других сайтах: например, можно найти комнату почти в центре Рима за 16 евро.

WeHostels

Для большинства туристов жилье – не более чем место для ночлега. Этот сервис разрабатывался специально для смартфонов, так забронировать кровать в хостеле можно в несколько свайпов. Оплатить проживание можно сразу в приложении.

Airbnb

Набирает все большую популярность, это и не удивительно, ведь в отличие от других сайтов, здесь вам не предлагают гостиницы или хостелы, а квартиры. Основное преимущество – именно благодаря таким сервисам, можно увидеть страну глазами местного, ведь в большинстве квартир нет фейковых гостиничных декораций.



Сервис Airbnb / deccanchronicle.com

HomeAway

Аналогичный сервис в Airbnb, только с малым отличием – здесь можно арендовать целый дом. Если вы едете большой компанией или хотите иметь крутой отдых у моря, то альтернативы почти нет.

Kid and Coe

Отличный сервис для путешественников с детьми. Каждая квартира на сайте готова приютить большое семейство: не придется тащить с собой кроватки и игрушки – все будет на месте.

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Hotels.com

Сайт на постоянной основе проводит акцию Rewards: за каждые 10 ночей, забронированных в сервисе с пометкой "Собрать награды", вы получаете одну бесплатную ночь. Она будет эквивалентна среднесуточной цене за проживание.



Сервис Hotels.com / usatoday.com

BoutiqueHomes

Сервис для любителей пожить красиво. Он собирает в себя только дома и квартиры, на которые приятно смотреть. Не пугайтесь сразу цен, а хорошо изучите раздел Chic & Cheap: например, стильная квартира в Афинах за 70 евро на четверых – крутое предложение.