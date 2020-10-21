Проживання під час подорожі – основа будь-якої мандрівки. І якщо знайти квитки та визначні пам'ятки можна на десятках сайтів, то з якісним житлом у багатьох виникають проблеми. Тому важливо знати, які додатки забезпечать вам хорошу квартиру, костел чи кімнату.

Travel24 підготував добірку сервісів, які точно стануть вам у пригоді.

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Booking.com

Найбільш популярний ресурс своєї тематики. Про нього знає кожен, хто цікавиться подорожами. Основні переваги цього сайту: найбільша кількість пропозицій, адекватні ціни, компетентна й оперативна технічна підтримка, часто бувають хороші знижки. Забронювати, до речі, можна не тільки готель, але і хостел або туристичний будиночок.



Сервіс Booking.com / discoverukraine.com.ua

Homestay

Створений на радість соціально-активних бюджетних мандрівників і студентів за обміном. Тут знайдете квартири, які доведеться ділити з хостом, – це обов'язкова умова. Зате і ціни значно приємніше, ніж на інших сайтах: наприклад, можна знайти кімнату майже в центрі Риму за 16 євро.

WeHostels

Для більшості туристів житло – не більше ніж місце для ночівлі. Цей сервіс розроблявся спеціально для смартфонів, тому забронювати ліжко у хостелі можна в кілька свайпів. Оплатити проживання можна одразу в додатку.

Airbnb

Набирає все більшої популярності, це й не дивно, адже на відміну від інших сайтів, тут вам не пропонують готелі чи хостели, а квартири. Основна перевага – саме завдяки таким сервісам, можна побачити країну очима місцевого, адже у більшості квартир немає фейкових готельних декорацій.



Сервіс Airbnb / deccanchronicle.com

HomeAway

Аналогічний сервіс до Airbnb, тільки з малою відмінністю – тут можна орендувати цілий дім. Якщо ви їдете великою компанією чи хочете мати крутий відпочинок біля моря, то альтернативи майже немає.

Kid and Coe

Відмінний сервіс для мандрівників з дітьми. Кожна квартира на сайті готова прихистити велике сімейство: не доведеться тягнути з собою ліжечка та іграшки – все буде на місці.

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Hotels.com

Сайт на постійній основі проводить акцію Rewards: за кожні 10 ночей, заброньованих у сервісі із позначкою "Зібрати нагороди", ви отримуєте одну безкоштовну ніч. Вона буде еквівалентна середньодобовій ціні за проживання.



Сервіс Hotels.com / usatoday.com

BoutiqueHomes

Сервіс для любителів пожити красиво. Він збирає у себе тільки будинки й квартири, на які приємно дивитися. Не лякайтеся відразу цін, а добре вивчіть розділ Chic & Cheap: наприклад, стильна квартира в Афінах за 70 євро на чотирьох – крута пропозиція.