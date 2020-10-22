Туристичне страхування: для чого потрібне та як працює
Для отримання екстреної медичної допомоги, туристу необхідно перед від'їздом оформити туристичне страхування. Воно є вашим захистом під час поїздок закордон з метою відпочинку. Перш за все, це компенсація медичних витрат, які можуть виникнути в результаті нещасного випадку.
Travel24 розповість для чого воно потрібне та як ним скористатися.
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Види страхування
На сьогодні найпоширенішими є два види:
- Компенсаційне страхування, де турист спочатку оплачує послуги страхової компанії, а після повернення з-за кордону компанія повертає кошти.
- Сервісне страхування, в рамках якого медичний заклад, де знаходиться турист, безпосередньо зв'язується зі страховою компанією.
Види страхування / hotline.finance
Існують й додаткові опції, що регулюються більш насиченими програмами захисту в рамках туристичного страхування. В них містяться:
- втрата багажу — щоб виключити неприємні наслідки втрати речей, необхідно оформити спеціальний вид страхування. Кошти за багаж відшкодовуються агентством в разі його загублення, пошкодження або при затримці видачі перевізником.
- невиїзд — якщо поїздка планується завчасно, то можливе виникнення непередбачених ситуацій, наприклад, погіршення здоров'я. Повернути гроші за куплені квитки, бронювання готелю і вартість туру можна тільки за допомогою туристичної страховки від невиїзду.
Що оплатить страхування?
- надання невідкладної екстреної медичної допомоги
- проведення операцій
- виникнення нещасних випадків
- транспортні витрати (в тому числі й доставлення тіла на батьківщину)
- з другої половини 2020 року більшість страховиків автоматично додали до цього списку надання медичної допомоги у випадку зараження COVID-19
Умови туристичного страхування / provisa.top
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Що не оплатить страхування?
- хронічні захворювання
- сонячні опіки
- захворювання, що були викликані в результаті вживання алкоголю та наркотичних речовин
- нещасні випадки внаслідок ризикованих дій, викликаних самим туристом
- здійснення щеплень чи вакцинацій, втручання пластичного хірурга під час туристичної подорожі
- навмисне заподіяння шкоди
- самогубство
- шкода здоров'ю під час участі туриста у страйках