Для отримання екстреної медичної допомоги, туристу необхідно перед від'їздом оформити туристичне страхування. Воно є вашим захистом під час поїздок закордон з метою відпочинку. Перш за все, це компенсація медичних витрат, які можуть виникнути в результаті нещасного випадку.

Travel24 розповість для чого воно потрібне та як ним скористатися.

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Види страхування

На сьогодні найпоширенішими є два види:

Компенсаційне страхування, де турист спочатку оплачує послуги страхової компанії, а після повернення з-за кордону компанія повертає кошти.

страхування, де турист спочатку оплачує послуги страхової компанії, а після повернення з-за кордону компанія повертає кошти. Сервісне страхування, в рамках якого медичний заклад, де знаходиться турист, безпосередньо зв'язується зі страховою компанією.



Види страхування / hotline.finance

Існують й додаткові опції, що регулюються більш насиченими програмами захисту в рамках туристичного страхування. В них містяться:

в трата багажу — щоб виключити неприємні наслідки втрати речей, необхідно оформити спеціальний вид страхування. Кошти за багаж відшкодовуються агентством в разі його загублення, пошкодження або при затримці видачі перевізником.

— щоб виключити неприємні наслідки втрати речей, необхідно оформити спеціальний вид страхування. Кошти за багаж відшкодовуються агентством в разі його загублення, пошкодження або при затримці видачі перевізником. невиїзд — якщо поїздка планується завчасно, то можливе виникнення непередбачених ситуацій, наприклад, погіршення здоров'я. Повернути гроші за куплені квитки, бронювання готелю і вартість туру можна тільки за допомогою туристичної страховки від невиїзду.

Що оплатить страхування?

надання невідкладної екстреної медичної допомоги

проведення операцій

виникнення нещасних випадків

транспортні витрати (в тому числі й доставлення тіла на батьківщину)

з другої половини 2020 року більшість страховиків автоматично додали до цього списку надання медичної допомоги у випадку зараження COVID-19



Умови туристичного страхування / provisa.top

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Що не оплатить страхування?

хронічні захворювання

сонячні опіки

захворювання, що були викликані в результаті вживання алкоголю та наркотичних речовин

нещасні випадки внаслідок ризикованих дій, викликаних самим туристом

здійснення щеплень чи вакцинацій, втручання пластичного хірурга під час туристичної подорожі

навмисне заподіяння шкоди

самогубство

шкода здоров'ю під час участі туриста у страйках

Мінімальна сума страхування в туристичній сфері в Україні становить три тисячі гривень, де дві тисячі ідуть на медичні витрати, а тисяча – на відшкодування витрат, що пов'язані з нещасним випадком. Максимальна ж сума полісу медичного страхування закордон може становити до 30 тисяч євро.