Одно из важнейшего в отпуске – фотоаппарат. Ведь хочется сохранить память об этой поездке. Но часто туристы сталкиваются с проблемой в выборе камеры, потому что не уверены в том, какой именно она должна быть.

Travel24 расскажет вам об основных требованиях устройства, которые будут гарантировать классные фотографии.

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Основные критерии, которые должен содержать фотоаппарат

Компактный размер и легкость

Лишний вес всегда нежелательный в поездке. Камера не должна быть тяжелым бременем и неподъемным грузом для путешествия. И, при прочих равных условиях, всегда отдавайте предпочтение небольшим по массе и габаритам аксессуарам.



Компактный размер и легкость / UnSplash

Высокое качество снимков

Даже если вы не являетесь профессиональным фотографом, хочется, чтобы с помощью мощной "серединки" компактного фотоаппарата выходили фото достойного качества.

Скорость съемки

От этого зависит возможность получения большего количества уникальных и удачных кадров. При этом, необязательно "медленные" камеры плохие. Они также могут снимать качественно, но таких снимков будет меньше.

Наличие хорошего оптического зума

Все современные цифровые аппараты имеют цифровой зум, который преувеличенно возвышается в рекламе моделей. При этом считается, что чем выше размер цифрового зума, тем лучше будет качество снимка. Чтобы камера была универсальной, и давала возможность получать приличные фото в макросъемке и пейзажно-портретной, она должна иметь хороший оптический зум.



Наличие хорошего оптического зума / UnSplash

Функция видеосъемки

Иногда есть необходимость снять небольшой видеоролик. И наличие режима видеокамеры будет очень кстати. Не стоит обольщаться насчет качественной картинки и звука – уровень видео будет вполне себе любительский.

Возможность распространения кадров

Современные фотоаппараты имеют функцию Bluetooth, когда одним кликом можно все снимки перебросить на телефон или компьютер. На самом деле это очень удобно, ведь не нужно тратить долгое время на копирование файлов через кабель.



Возможность распространения кадров / UnSplash

Возможность подзарядки

Все цифровые камеры имеют электропитания. Это могут быть пальчиковые батарейки или аккумуляторы типа АА, а также литий-ионный аккумулятор. Проще всего с батарейками, особенно если вы вдали от цивилизации.