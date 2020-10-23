Одне з найважливішого у відпустці – фотоапарат. Адже хочеться зберегти пам'ять про цю поїздку. Але часто туристи стикаються з проблемою у виборі камери, бо не впевнені у тому, якою саме вона повинна бути.

Travel24 розповість вам про основні вимоги пристрою, які гарантуватимуть класні світлини.

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Основні критерії, які має вміщувати фотоапарат

Компактний розмір і легкість

Зайва вага завжди небажана в поїздці. Камера не повинна бути важким тягарем і непіднімним вантажем для подорожі. І, за інших рівних умов, завжди віддавайте перевагу невеликим за масою і габаритами девайсам.



Компактний розмір та легкість / UnSplash

Висока якість знімків

Навіть якщо ви не є професійним фотографом, хочеться, щоб за допомогою потужної "серединки" компактного фотоапарата виходили фото гідної якості.

Швидкість зйомки

Від цього залежить можливість отримання більшої кількості унікальних і вдалих кадрів. При цьому, не обов'язково "повільні" камери погані. Вони також можуть знімати якісно, ​​але таких знімків буде менше.

Наявність хорошого оптичного зуму

Всі сучасні цифрові апарати мають цифровий зум, який перебільшено звеличується у рекламі моделей. При цьому вважається, що чим вищий розмір цифрового зуму, тим кращою буде якість знімка. Щоб камера була універсальною, і давала можливість отримувати пристойні фото в макрозйомці та пейзажно-портретній, вона повинна мати хороший оптичний зум.



Наявність хорошого оптичного зуму / UnSplash

Функція відео зйомки

Іноді є необхідність зняти невеликий відеоролик. І наявність режиму відеокамери буде дуже доречною. Не варто спокушатися щодо якісної картинки й звуку – рівень відео буде цілком собі аматорський.

Можливість поширення кадрів

Сучасні фотоапарати мають функцію Bluetooth, коли одним кліком можна всі знімки перекинути на телефон чи комп'ютер. Насправді це дуже зручно, адже не треба витрачати довгий час на копіювання файлів через кабель.



Можливість поширення кадрів / UnSplash

​Можливість підзарядки

Всі цифрові камери мають електроживлення. Це можуть бути пальчикові батарейки або акумулятори типу АА, а також літій-іонний акумулятор. Найпростіше з батарейками, особливо якщо ви далеко від цивілізації.