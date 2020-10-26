Перед тим, як вирушити в незнайому країну непогано б дещо дізнатися про її звичаї й норми повсякденного етикету. Краще вивчити способи привітання, щоб протягнути руку вчасно і не зніяковіти за недоречний поцілунок.

Travel24 розповість як вітатися у різних країнах світу.

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Поцілунки

У Бельгії та Італії при зустрічі обмінюються двома поцілунками.

В Іспанії – прийнято вітатися трьома.

У Нідерландах і Швеції цілуються тричі.

В Німеччині соціальні поцілунки не прийняті, лише у дружньому колі.

У Франції знайомі відпускають в повітря від двох до п'яти поцілунків, торкаючись один одного по черзі щоками.



Поцілунки при зустрічі / unn.com.ua

У Туреччині при зустрічі зазвичай цілуються чоловіки, які є родичами або друзями.

В арабських країнах привітальні поцілунки чоловіків теж цілком звична річ. Але поцілунки з протилежною статтю – абсолютне табу.

Рукостискання

У США найчастіше тиснуть один одному руки в офіційній обстановці або при першому знайомстві. У США і Західній Європі жінки часто вітаються за руку й один з одним, і з чоловіками. Тому тут важливо не прославитись неосвіченістю в темі гендерної рівності.

У Східній Європі жінка сама може протягнути руку для вітання, якщо захоче. Чоловіки ж найчастіше жінкам першими руку не простягають.

В Азії рукостискання не назвеш традиційною формою вітання. Але, побачивши європейця, доброзичливий японець, швидше за все, потисне йому руку на західний манір.



Рукостискання при зустрічі / fabriory.com.ua

В арабських країнах чоловіки після рукостискань зазвичай притискають праву руку до серця, таким чином, висловлюючи повагу і приязність. А якщо зустрілися дуже близькі люди – тут і обійнятися, і навіть двічі поцілуватися не буде зайвим. Арабські жінки за руку не вітаються, а про поцілунки та обійми взагалі не йде мова.

Поклін

У Японії побачивши приятеля чи знайомого, нахиляються вперед зовсім небагато, градусів на 15. Глибші поклони зазвичай призначаються для шанованих людей.

У Китаї не дуже заведено відважувати всім поклони – це вважається винятково поважним жестом, адресованого не для кожної людини. Китайський уклін для повсякденного вітання – це щось на зразок звичайного кивка головою.

В Індії кланяються переважно жінки, притиснувши зімкнуті долоні до грудей, а ось чоловіки в основному перейшли на рукостискання.



Привітання в Індії / pustunchik.ua

В Кореї та Сінгапурі вас можуть привітати легким поклоном.

Обійми

У Латинській Америці та Італії зазвичай бурхливо висловлюють свої емоції. Це стосується і повсякденних привітань. Так що, якщо вас раді бачити, крім стандартних рукостискань і поцілунків, чекайте на щирі обійми.

Обійми – річ інтимна, тому краще не наважуватись в інших країнах обіймати першими.

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Дивні привітання

В Кенії, в одному з племен, люди просто плюють один на одного. У племені Масаї слина теж використовується як вираз вкрай глибокої поваги. Вони потискують один одному руки, попередньо змочивши їх слиною.

У Гренландії та Новій Зеландії близькі люди вітаються за допомогою носа. Для цього люди торкаються кінчиками носа один до одного.



Привітання носом / pustunchik.ua

У Тибеті при вітанні показують язика.

В деяких регіонах Монголії поширений звичай передачі курильних трубок і табакерок в знак вітання.