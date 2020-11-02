Сложив свой чемодан, надо позаботиться о том, что возьмете с собой в самолет. Без некоторых вещей можно обойтись, а есть и такие, которые нужно брать в ручную кладь всегда, даже в короткие поездки.

Travel24 составил список вещей, которые обязательно надо взять с собой в сумку.

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Ксерокопии паспорта

Потерять паспорт за границей – худшее, что может быть. Чтобы избежать этого, всегда возите с собой копию паспорта в рюкзаке. Вторую на всякий случай положите в кошелек. А третью всегда носите в кармане.

Наличные

В любой момент могут понадобиться деньги. Поэтому нужно взять в ручную кладь немного налички "на первый случай".



Наличные / UnSplash

Лекарства

Не стоит пытаться пронести в самолет всю аптечку. Но самые необходимые лекарства должны быть у вас под рукой. Как минимум, это болеутоляющие таблетки и средство от расстройства желудка.

Антибактериальные салфетки

Начиная от аэропорта до самого отеля вы будете прикасаться к множеству предметов, буквально засеянных микробами. Набор антибактериальных салфеток спасет вас в местах, где не будет возможности время от времени мыть руки.

Зубная щетка

Почистить зубы пальцем под струей воды в туалете – плохой вариант. Лучше возьмите с собой небольшую зубную щетку и тюбик с пастой, которые справятся с задачей намного лучше.

Маска для глаз

Независимо от того, пытаетесь ли вы заснуть в самолете или в гостиничном номере, маска поможет забыть о том, что за окном день и светит яркое солнце.



Маска для глаз / trn-news.ru

Тапочки

Вряд ли вы будете чувствовать себя комфортно в самолете или автобусе, сидя несколько часов в кроссовках или туфлях. Если же переобуться в удобные тапочки, полет пройдет менее утомительно.

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Многоразовая бутылка для воды

Конечно, вы не пройдете контроль безопасности в аэропорту с полной бутылкой. Но вы сможете наполнить ее после прохождения контроля, обеспечив себя водой в течение всего полета.

Блокнот и ручка

Необязательно быть туристическим блогером, чтобы записывать некоторые наблюдения и мысли во время путешествия. К тому же ручка может понадобиться вам для заполнения таможенной декларации, а блокнот – для развлечений в самолете. Элементарно, можно поиграть в "морской бой" или "крестики-нолики".