Планируя путешествие, туристы часто допускают ошибки, которые портят поездку. Если вы впервые отправляетесь на отдых, то надо узнать самые распространенные, чтобы не повторять их.

Travel24 расскажет вам о 6 ошибках, которых следует избегать.

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Не бронируйте все

Конечно, хочется распланировать маршрут, забронировать отели, трансферы и экскурсии. Но лучше оставлять "поле для маневра". Заказывайте только самое необходимое, не лишайте себя возможности импровизации.



Заказывайте необходимое / hotelnogai.ru

Не пытайтесь увидеть все и сразу

Это самая распространенная ошибка. Вместо "галопом по Европам", выберите одну страну. Иначе, в результате вы не почувствуете и не запомните ничего, а будете вспоминать только усталость.

Не берите много вещей

Набитые рюкзаки и огромные чемоданы – типичная ошибка туристов. Не берите одежду "про запас", ведь вы все равно захотите купить что-то во время поездки.



Не берите много вещей / dorami.com.ua

Не бойтесь местных жителей

Кто как не местные жители смогут подсказать интересные места и дополнить впечатление о стране. Общение с местными – возможность подробнее познакомиться с культурой новой страны.

Не отказываетесь от банковской карточки

Когда-то путешественники предпочитали только наличные. Сегодня лучшие обменники валют часто можно найти именно с помощью вашей банковской карты. И носить банковскую карточку безопаснее, ведь в случае кражи – ее можно заблокировать.



Используйте карту / my.rv.ua

Не паникуйте

Всегда что-то идет не так: можно потерять билеты на поезд или потерять бронь в гостинице. Но паника этих проблем не решит. Держите голову холодной и относитесь к таким ситуациям спокойно, паника только усугубит их.