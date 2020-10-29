За рубежом, всегда хочется увидеть все интересные места страны. Идеальным вариантом будет путешествие на авто, чтобы не мучиться в экскурсиях автобусом. Да, цены аренды часто "кусаются", но, зная некоторые хитрости, вы сможете получить авто за адекватные деньги.

Travel24 расскажет вам лайфхаки, которые помогут сэкономить на аренде авто.

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Сделайте заказ заранее

Не надейтесь, что на месте будет дешевле. Заказывайте авто как можно раньше, это существенно сократит стоимость. Не забудьте узнать условия отмены брони, на случай, если уже после заказа найдете более выгодный вариант.



Сделайте заказ заранее / ru.depositphotos.com

Выбирайте "правильный" автомобиль

Для 3-4 человек нет смысла брать напрокат минивэн. Лучше компактная модель, которая позволит сэкономить на аренде, а также на топливе.

Заказывайте самый дешевый автомобиль

Лайфхак. Даже если вам нужна не маленькая машина, все равно есть смысл заказать самую дешевую. Как правило, если уж на месте вы измените свое решение в пользу более дорогой машины, то вам не откажут.

Избегайте доставки авто в аэропорт

Конечно, это удобно, однако, это существенно поднимает стоимость проката. Значительно дешевле будет заказать индивидуальный трансфер в отель, а потом уже отправиться за машиной.

Оплачивайте картой

Не дебетовой, а именно кредитной. Все дело в том, что размер франшизы, которая замораживается на вашем счете в случае штрафных санкций, зависит от типа банковской карты. На накопительной карточке размер этой суммы часто бывает больше, чем на кредитной.



Оплачивайте картой / epravda.com.ua

Выбирайте полный бак

Вы должны вернуть автомобиль с таким же остатком топлива, с которым его вам вручили. В других случаях, как правило, вам придется оплачивать не только сам бензин, но и услуги по дозаправке.

Сравните все цены

Ищите интересные варианты не только на крупных сайтах, но и в мелких местных фирмах по прокату. Зачастую, именно там можно найти интересные предложения.

Внимательно осматривайте авто

Это правило действует при любом оформление авто в прокат. Необходимо лично убедиться, что арендованное транспортное средство полностью соответствует тому, что прописано в договоре. Каждое неучтенное повреждение может позже обернуться для вас дополнительными затратами.



Внимательно осматривайте авто / ukr-prokat.com

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Ищите скидки и купоны онлайн

Существуют специальные ресурсы, где можно найти код на скидку. Другой вариант – загуглить название компании, добавив к ней слово "скидка" или "купон". Экономия на аренде авто может составить от 3 до 10%.