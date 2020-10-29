За кордоном, завжди хочеться побачити всі цікаві місця країни. Ідеальним варіантом буде подорож на авто, щоб не мучитися в екскурсіях автобусом. Так, ціни оренди часто "кусаються", але, знаючи деякі хитрощі, ви зможете отримати авто за адекватні гроші.

Travel24 розповість вам лайфхаки, які допоможуть зекономити на оренді авто.

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Зробіть замовлення заздалегідь

Не сподівайтеся, що на місці буде дешевше. Замовляйте авто якомога раніше, це суттєво скоротить вартість. Не забудьте дізнатися умови скасування броні, на випадок, якщо вже після замовлення знайдете більш вигідний варіант.



Зробіть замовлення заздалегідь / ru.depositphotos.com

Вибирайте "правильний" автомобіль

Для 3-4 людей нема сенсу брати напрокат мінівен. Краще компактна модель, яка дозволить заощадити на оренді, а також на паливі.

Замовляйте найдешевше авто

Лайфхак. Навіть якщо вам потрібна не маленька машина, все одно є сенс замовити найдешевшу. Як правило, якщо вже на місці ви зміните своє рішення на користь дорожчої машини, то вам не відмовлять.

Уникайте доставки авто в аеропорт

Звичайно, це зручно, однак, це істотно підіймає вартість прокату. Значно дешевше буде замовити індивідуальний трансфер до готелю, а потім вже вирушити за машиною.

Оплачуйте картою

Не дебетовою, а саме кредитною. Вся річ у тім, що розмір франшизи, яка заморожується на вашому рахунку на випадок штрафних санкцій, залежить від типу банківської карти. На накопичувальній картці розмір цієї суми часто буває більшим, ніж на кредитній.



Оплачуйте картою / epravda.com.ua

Вибирайте повний бак

Ви повинні повернути автомобіль з таким же залишком палива, з яким його вам вручили. В інших випадках, як правило, вам доведеться оплачувати не тільки сам бензин, але й послуги з дозаправлення.

Порівняйте всі ціни

Шукайте цікаві варіанти не тільки на великих сайтах, але і в дрібних місцевих фірмах з прокату. Найчастіше, саме там можна знайти найцікавіші пропозиції.

Уважно оглядайте авто

Це правило діє за будь-якого оформлення авто в прокат. Необхідно особисто переконатися, що орендований транспортний засіб повністю відповідає тому, що прописано в договорі. Кожне невраховане пошкодження може пізніше обернутися для вас додатковими витратами.



Уважно оглядайте авто / ukr-prokat.com

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Шукайте знижки й купони онлайн

Існують спеціальні ресурси, де можна знайти код на знижку. Інший варіант – загуглити назву компанії, додавши до неї слово "знижка" або "купон". Економія на оренді авто може скласти від 3 до 10%.