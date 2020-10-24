Що слухати в дорозі: 10 найкращих travel-саундтреків
Подорож просто не можлива без музики. Вона надихає, підіймає настрій, розслаблює і взагалі служить ідеальним саундтреком, за допомогою якого запам'ятовуються найдрібніші деталі дороги.
Travel24 склав список пісень, з якими ваша подорож буде незабутньою.
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- HAVANA feat Yaar – I lost you
- Maroon 5 -Nobody's Love
- Bebe Rexha – I'm A Mess
- TAYANNA – Леля
- Fifth Harmony – Work from Home
- American Authors – Best Day Of My Life
- Tones and I – Dance Monkey
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- Dua Lipa – New Rules
- Bebe Rexha – I Got You
- Jonas Brothers – Sucker
Завантажуйте треки та вирушайте в дорогу!