Плануючи подорож, туристи часто допускають помилки, які псують поїздку. Якщо ви вперше вирушаєте на відпочинок, то треба дізнатися найпоширеніші, щоб не повторювати їх.

Travel24 розповість вам про 5 помилок, яких варто уникати.

Читайте також: Як заощадити на оренді автомобіля за кордоном: поради мандрівнику

Не бронюйте все

Звичайно, хочеться розпланувати маршрут, забронювати готелі, трансфери та екскурсії. Але краще залишати "поле для маневру". Замовляйте тільки найнеобхідніше, не позбавляйте себе можливості імпровізації.



Бронюйте необхідне / hotelnogai.ru

Не намагайтеся побачити все і відразу

Це найпоширеніша помилка. Замість "галопом по Європах", виберіть одну країну. Інакше, у результаті ви не відчуєте і не запам'ятаєте жодного, а будете згадувати лише втому.

Не беріть багато речей

Набиті рюкзаки та величезні валізи – типова помилка туристів. Не беріть одяг "про запас", адже ви все одно захочете купити щось під час поїздки.



Не беріть багато речей / dorami.com.ua

Не бійтеся місцевих жителів

Хто як не місцеві жителі зможуть підказати найцікавіші місця та доповнити враження про країну. Спілкування з місцевими – можливість детальніше познайомитися з культурою нової країни.

Не відмовляєтесь від банківської картки

Колись мандрівники надавали перевагу лише готівці. Сьогодні найкращі обмінники валют часто можна знайти саме за допомогою вашої банківської карти. Та й носити банківську картку безпечніше, адже у випадку крадіжки – її можна заблокувати.



Використовуйте картку / my.rv.ua

Не панікуйте

Завжди щось йде не так: можна загубити квитки на потяг чи втратити бронь у готелі. Але паніка цих проблем не вирішить. Тримайте голову холодною і ставтеся до таких ситуацій спокійно, паніка тільки посилить їх.