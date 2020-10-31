Туристу на замітку: добірка фраз для спілкування у кафе або ресторані за кордоном
Часто туристи бояться, що вимовляють слова неправильно, і мають мовний бар'єр. Подолати його, найлегше саме в ресторані – атмосфера допоможе. Тим більше офіціанти, щосили намагатимуться зрозуміти вас.
Travel24 підготував добірку фраз, які допоможуть вам порозумітися у ресторані чи кафе.
Читайте також: Брудні готельні секрети: 5 речей в номері, яких не треба торкатися туристу
I have a reservation – Я бронював стіл
Do you have any free tables? – У вас є вільні столики?
A table for one/two/three, please. – Стіл для одного / двох / трьох, будь ласка
Give us some other table – Ви не могли б посадити нас за інший столик
Can I have the menu, please? – Принесіть меню, будь ласка
Прохання принести меню / blog.letsbar.com.ua
Could I see the wine list, please? – Принесіть винну карту, будь ласка.
What is the password for the Wi-Fi?– Підкажіть пароль для Wi-Fi
What do you recommend? – Що ви порекомендуєте?
Is it spicy? – Це гостра страва?
Do you have any vegetarian dishes? – У вас є вегетаріанські страви?
I would like steak and french fries. – Я буду стейк та картоплю фрі
Подача страви у ресторані / eventmarket.ru
I am not ready yet. – Я ще не готовий зробити замовлення
Same again, please – Те ж саме ще раз, будь ласка
I didn't order this – Я це не замовляв
My order hasn't come yet – Моє замовлення ще не принесли
Nothing more, thank you. – Більше нічого, дякую
I would like to pay. – Я хотів би заплатити
Прохання принести рахунок / dniprograd.com
I am paying for everyone. – Я плачу за всіх
Цікаво: Як заощадити на оренді автомобіля за кордоном: поради мандрівнику
We are paying separately. – Ми заплатимо кожен за себе
Can I pay by card? – Ви картки приймаєте?
Could you check the bill for me, please? It does not seem right. – Перевірте, будь ласка. Здається, в ньому помилка
Джерело: 24 канал
Поділитися новиною