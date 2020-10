Часто туристи бояться, що вимовляють слова неправильно, і мають мовний бар'єр. Подолати його, найлегше саме в ресторані – атмосфера допоможе. Тим більше офіціанти, щосили намагатимуться зрозуміти вас.

Travel24 підготував добірку фраз, які допоможуть вам порозумітися у ресторані чи кафе.

I have a reservation – Я бронював стіл

Do you have any free tables? – У вас є вільні столики?

A table for one/two/three, please. – Стіл для одного / двох / трьох, будь ласка

Give us some other table – Ви не могли б посадити нас за інший столик

Can I have the menu, please? – Принесіть меню, будь ласка



Прохання принести меню / blog.letsbar.com.ua

Could I see the wine list, please? – Принесіть винну карту, будь ласка.

What is the password for the Wi-Fi?– Підкажіть пароль для Wi-Fi

What do you recommend? – Що ви порекомендуєте?

Is it spicy? – Це гостра страва?

Do you have any vegetarian dishes? – У вас є вегетаріанські страви?

I would like steak and french fries. – Я буду стейк та картоплю фрі



Подача страви у ресторані / eventmarket.ru

I am not ready yet. – Я ще не готовий зробити замовлення

Same again, please – Те ж саме ще раз, будь ласка

I didn't order this – Я це не замовляв

My order hasn't come yet – Моє замовлення ще не принесли

Nothing more, thank you. – Більше нічого, дякую

I would like to pay. – Я хотів би заплатити



Прохання принести рахунок / dniprograd.com

I am paying for everyone. – Я плачу за всіх

We are paying separately. – Ми заплатимо кожен за себе

Can I pay by card? – Ви картки приймаєте?

Could you check the bill for me, please? It does not seem right. – Перевірте, будь ласка. Здається, в ньому помилка