Що подивитися у довгій дорозі: добірка вихідного дня
Збираючись у подорож необхідно подумати про те, чим зайняти себе в дорозі. Дорога може бути виснажливою, а якщо пейзаж за вікном не радує і стало нудно, покращити це може хороший фільм.
Travel24 підготував оптимальну добірку, яка припаде до душі кожному.
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"За бортом" / Overboard
Зарозумілий молодий мільйонер, подорожуючи на особистому морському судні по океану, випадково вивалюється за борт. В океані він боляче вдаряється об каміння головою і втрачає свою пам'ять. Його знаходять на узбережжі й доставляють в місцеву клініку. Там він грубіянить персоналу, вимагає до себе особливої уваги, не забуваючи про замашки мільйонера. Одна з медсестер, Кейт, приймає рішення провчити нахабного пацієнта і заявляє, що той її чоловік.
"За бортом" дивіться трейлер онлайн:
"Ножі наголо" / Knives Out
Популярний детективний письменник Харлан Тромбі виявлений мертвим у власному будинку після святкування свого 85-річчя. Попри похилий вік, він не збирався залишати цей світ. На місце злочину прибуває слідча група під керівництвом досвідченого інспектора Бенуа Блана. В процесі збору доказів і інформації про вбитого з'ясовується, що його смерті міг бажати хто завгодно. Під підозру потрапляють навіть найближчі родичі. Хто ж вбивця?
"Ножі наголо" дивіться трейлер онлайн:
"Останнє слово" / The Last Word
Гаррієт – успішна особистість, яка веде власний бізнес. Вона звикла жорстко контролювати всі сторони особистого існування. Подумавши про досягнуті успіхи, жінка підключає до написання історії свого життя молоду письменницю Енн. Як виявилося, бізнесвумен прожила безглузде життя, і немає людини, яка могла б сказати про неї добре слово. Згодом між двома жінками поступово встановлюється унікальний зв'язок ...
"Останнє слово" дивіться трейлер онлайн:
"Диво жінка" / Wonder Woman
Діана жила на далекому від цивілізації острові Теміскіра й мала стати предводителькою загону Амазонок. До певного моменту дівчина й гадки не мала що відбувається в зовнішньому світі. Але одного разу на території острова внаслідок аварії з'являється повітряне судно. Розповідь капітана, який вижив змінює життя Діани. Вона дізналася свою справжню місію.
"Диво жінка" дивіться трейлер онлайн:
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"Прихована краса" / Collateral Beauty
Говард успішно працює в одному з нью-йоркських рекламних агентств, його дружина та донька загинули. В один прекрасний день його приголомшує особиста трагедія, яка привела його в глибоку депресію. Друзі та колеги по службі довго і безрезультатно намагаються допомогти товаришеві. Незабаром у них народжується хитромудрий план, який, як вони вважають, повинен вивести Говарда з безодні зневіри. Та його про це не повідомляють.
"Прихована краса" дивіться трейлер онлайн:
Приємного перегляду!
Джерело: 24 канал
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