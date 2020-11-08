Збираючись у подорож необхідно подумати про те, чим зайняти себе в дорозі. Дорога може бути виснажливою, а якщо пейзаж за вікном не радує і стало нудно, покращити це може хороший фільм.

Travel24 підготував оптимальну добірку, яка припаде до душі кожному.

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"За бортом" / Overboard

Рік виходу : 2018

Жанр: комедія

Режисер: Роб Грінберг

Головні ролі: Анна Феріс, Еухеніо Дербес, Єва Лонгорія, Джонн Ханна

Зарозумілий молодий мільйонер, подорожуючи на особистому морському судні по океану, випадково вивалюється за борт. В океані він боляче вдаряється об каміння головою і втрачає свою пам'ять. Його знаходять на узбережжі й доставляють в місцеву клініку. Там він грубіянить персоналу, вимагає до себе особливої уваги, не забуваючи про замашки мільйонера. Одна з медсестер, Кейт, приймає рішення провчити нахабного пацієнта і заявляє, що той її чоловік.

"За бортом" дивіться трейлер онлайн:

"Ножі наголо" / Knives Out

Рік виходу : 2019

Жанр: детектив, трилер, кримінал, драма, комедія

Режисер: Раян Джонсон

Головні ролі : Деніел Крейг, Анна де Армас, Кріс Еванс, Кетрін Ленгфорд

Популярний детективний письменник Харлан Тромбі виявлений мертвим у власному будинку після святкування свого 85-річчя. Попри похилий вік, він не збирався залишати цей світ. На місце злочину прибуває слідча група під керівництвом досвідченого інспектора Бенуа Блана. В процесі збору доказів і інформації про вбитого з'ясовується, що його смерті міг бажати хто завгодно. Під підозру потрапляють навіть найближчі родичі. Хто ж вбивця?

"Ножі наголо" дивіться трейлер онлайн:

"Останнє слово" / The Last Word

Рік виходу : 2017

Жанр: драма, комедія

Режисер: Марк Пеллінгтон

Головні ролі: Ширлі МакЛейн, Аманда Сейфрід, Томас Садоскі, Філіп Бейкер Холл

Гаррієт – успішна особистість, яка веде власний бізнес. Вона звикла жорстко контролювати всі сторони особистого існування. Подумавши про досягнуті успіхи, жінка підключає до написання історії свого життя молоду письменницю Енн. Як виявилося, бізнесвумен прожила безглузде життя, і немає людини, яка могла б сказати про неї добре слово. Згодом між двома жінками поступово встановлюється унікальний зв'язок ...

"Останнє слово" дивіться трейлер онлайн:

"Диво жінка" / Wonder Woman

Рік виходу: 2017

Жанр: бойовик, фантастика

Режисер: Петті Дженкінс

Головні ролі: Галь Гадот, Кріс Пайн, Люсі Девіс, Робін Райт

Діана жила на далекому від цивілізації острові Теміскіра й мала стати предводителькою загону Амазонок. До певного моменту дівчина й гадки не мала що відбувається в зовнішньому світі. Але одного разу на території острова внаслідок аварії з'являється повітряне судно. Розповідь капітана, який вижив змінює життя Діани. Вона дізналася свою справжню місію.

"Диво жінка" дивіться трейлер онлайн:

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"Прихована краса" / Collateral Beauty

Рік виходу : 2016

Жанр: драма

Режисер: Девід Френкел

Головні ролі: Вілл Сміт, Кіра Найтлі, Кейт Вінслет, Хелен Міррен

Говард успішно працює в одному з нью-йоркських рекламних агентств, його дружина та донька загинули. В один прекрасний день його приголомшує особиста трагедія, яка привела його в глибоку депресію. Друзі та колеги по службі довго і безрезультатно намагаються допомогти товаришеві. Незабаром у них народжується хитромудрий план, який, як вони вважають, повинен вивести Говарда з безодні зневіри. Та його про це не повідомляють.

"Прихована краса" дивіться трейлер онлайн:

Приємного перегляду!