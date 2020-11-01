Найкращі фільми для перегляду в дорозі: добірка вихідного дня
Якщо ви вже зібрали валізу, то не забудьте потурбуватися про розваги в дорозі. Це може бути книга чи ігри, але найкраще – фільми, які можна подивитися ввечері в готелі чи на шляху до екскурсії. І тоді, ви не помітите, як швидко пролетить час.
Travel24 підготував добірку фільмів, які ідеально підійдуть у дорогу.
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"Джентльмени" / The Gentleman
У центрі уваги творців картини історія американського іммігранта Мікі, який переїхав до столиці Британії й практично з нуля створив наркокартель, що займається збутом марихуани. Бізнес вже за короткий час почав приносити величезні прибутки, що не могло не привернути увагу заздрісників і охочих підзаробити чужим коштом. На Мікі чекають всілякі змови та схеми, пов'язані з нелегальним бізнесом. Чи вдасться йому зберегти вплив і дохід…
"Джентльмени": дивіться трейлер онлайн
"Опівнічне сонце" / Midnight Sun
Сімнадцятирічна дівчина Кеті любить прогулюватись вночі. І на це є свої причини – рідкісне захворювання шкіри, через яке їй не можна перебувати на сонці. Тому, вдень вона переховується, а вночі займається творчістю. Вона жила у такому режимі до того моменту, доки в її житті не з'явився Чарлі – позитивний і веселий хлопець. І заради цих почуттів вона готова летіти на світло, як метелик, не боячись загинути…
"Опівнічне сонце": дивіться трейлер онлайн
"2:22" / 2:22
Авіадиспетчер Ділан ледь не стає причиною загибелі в повітрі двох пасажирських літаків. З ладу вийшли прилади навігації, які зупинилися на годині 2:22. В останню секунду Ділану вдалося впоратися з траєкторіями польотів, але його все ж усувають від роботи в аеропорту. Щаслива зустріч з дівчиною Сарою з врятованого авіалайнера приносить в його життя любов. Однак, з часом і у реальності починає відбуватися щось недобре…
"2:22": трейлер дивіться онлайн
"Цей незручний момент" / This awkward moment
Двоє нерозлучних друзів зі своїми доньками проводять відпустку на Рив'єрі, де на сонячних пляжах 42-річному батькові сімейства не встояти перед чарами спокусливої 18-річної красуні та доведеться по вуха закохатися. Все б нічого, та тільки чарівна дівчина є дочкою кращого друга – суворого батька, який погрожує пристрелити кожного, хто підійде ближче, ніж на крок, до обожнюваної дитини.
"Цей незручний момент": дивіться трейлер онлайн
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"Ідеальна втеча" / A Perfect Getaway
Сідні та Кліф вирішили провести медовий місяць на Гаваях. Під час пішого походу молодята знайомляться з Ніком і Джиною, вони готові подорожувати разом. Атмосферу приємних пригод порушує звістка, що на острові орудують серійні вбивці, чоловік і жінка. Без п'яти хвилин товариші починають підозрювати один одного, тепер кожен шукає місце, куди можна втекти...
"Ідеальна втеча": дивіться трейлер онлайн
Приємного перегляду!
Джерело: 24 канал
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