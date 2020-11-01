Якщо ви вже зібрали валізу, то не забудьте потурбуватися про розваги в дорозі. Це може бути книга чи ігри, але найкраще – фільми, які можна подивитися ввечері в готелі чи на шляху до екскурсії. І тоді, ви не помітите, як швидко пролетить час.

Travel24 підготував добірку фільмів, які ідеально підійдуть у дорогу.

Цікаво: Що слухати в дорозі: 10 найкращих travel-саундтреків

"Джентльмени" / The Gentleman

Рік виходу: 2019

Жанр: бойовик, кримінал

Режисер: Гай Річчі

Головні ролі: Метью МакКонахі, Чарлі Ханнем, Мішель Докері, Джеремі Стронг

У центрі уваги творців картини історія американського іммігранта Мікі, який переїхав до столиці Британії й практично з нуля створив наркокартель, що займається збутом марихуани. Бізнес вже за короткий час почав приносити величезні прибутки, що не могло не привернути увагу заздрісників і охочих підзаробити чужим коштом. На Мікі чекають всілякі змови та схеми, пов'язані з нелегальним бізнесом. Чи вдасться йому зберегти вплив і дохід…

"Джентльмени": дивіться трейлер онлайн

"Опівнічне сонце" / Midnight Sun

Рік виходу: 2018

Жанр: романтика, драма

Режисер: Скотт Спір

Головні ролі: Белла Торн, Патрік Шварценеггер, Роб Ріггл, Куїнн Шепард

Сімнадцятирічна дівчина Кеті любить прогулюватись вночі. І на це є свої причини – рідкісне захворювання шкіри, через яке їй не можна перебувати на сонці. Тому, вдень вона переховується, а вночі займається творчістю. Вона жила у такому режимі до того моменту, доки в її житті не з'явився Чарлі – позитивний і веселий хлопець. І заради цих почуттів вона готова летіти на світло, як метелик, не боячись загинути…

"Опівнічне сонце": дивіться трейлер онлайн

"2:22" / 2:22

Рік виходу: 2017

Жанр: трилер, фантастика

Режисер: Пол Каррі

Головні ролі: Тереза Палмер, Міхиль Хаусман, Сем Рід, Ремі Хій

Авіадиспетчер Ділан ледь не стає причиною загибелі в повітрі двох пасажирських літаків. З ладу вийшли прилади навігації, які зупинилися на годині 2:22. В останню секунду Ділану вдалося впоратися з траєкторіями польотів, але його все ж усувають від роботи в аеропорту. Щаслива зустріч з дівчиною Сарою з врятованого авіалайнера приносить в його життя любов. Однак, з часом і у реальності починає відбуватися щось недобре…

"2:22": трейлер дивіться онлайн

"Цей незручний момент" / This awkward moment

Рік виходу: 2015

Жанр: комедія

Режисер: Жан-Франсуа Рише

Головні ролі: Венсан Кассель, Франсуа Клюзе, Аліс Ісааз, Лола Ле Ланн

Двоє нерозлучних друзів зі своїми доньками проводять відпустку на Рив'єрі, де на сонячних пляжах 42-річному батькові сімейства не встояти перед чарами спокусливої 18-річної красуні та доведеться по вуха закохатися. Все б нічого, та тільки чарівна дівчина є дочкою кращого друга – суворого батька, який погрожує пристрелити кожного, хто підійде ближче, ніж на крок, до обожнюваної дитини.

"Цей незручний момент": дивіться трейлер онлайн

Дивіться також: 7 захопливих фільмів про подорожі, які змусять прикипіти до екрана: добірка вихідного дня

"Ідеальна втеча" / A Perfect Getaway

Рік виходу: 2009

Жанр: детектив, трилер

Режисер: Девід Туї

Головні ролі: Стів Зан, Міла Йовович, Тімоті Оліфант, Кіле Санчес

Сідні та Кліф вирішили провести медовий місяць на Гаваях. Під час пішого походу молодята знайомляться з Ніком і Джиною, вони готові подорожувати разом. Атмосферу приємних пригод порушує звістка, що на острові орудують серійні вбивці, чоловік і жінка. Без п'яти хвилин товариші починають підозрювати один одного, тепер кожен шукає місце, куди можна втекти...

"Ідеальна втеча": дивіться трейлер онлайн

Приємного перегляду!