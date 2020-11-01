Если вы уже собрали чемодан, то не забудьте позаботиться о развлечениях в дороге. Это может быть книга или игры, но лучше – фильмы, которые можно посмотреть вечером в гостинице или на пути к экскурсии. И тогда, вы не заметите, как быстро пролетит время.

Travel24 подготовил подборку фильмов, которые идеально подойдут в путь.

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"Джентльмены" / The Gentleman

Год выхода: 2019

Жанр: боевик, криминал

Режиссер: Гай Риччи

Главные роли: Мэтью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг

В центре внимания создателей картины история американского иммигранта Микки, который переехал в столицу Британии и практически с нуля создал наркокартель, занимающейся сбытом марихуаны. Бизнес уже за короткое время начал приносить огромные прибыли, что не могло не привлечь внимание завистников и желающих подзаработать за чужой счет. На Микки ждут всевозможные заговоры и схемы, связанные с нелегальным бизнесом. Удастся ли ему сохранить влияние и доход ...

"Джентльмены": смотрите трейлер онлайн

"Полуночное солнце" / Midnight Sun

Год выхода: 2018

Жанр: романтика, драма

Режиссер: Скотт Спир

Главные роли: Белла Торн, Патрик Шварценеггер, Роб Риггл, Куинн Шепард

Семнадцатилетняя девушка Кэти любит прогуливаться ночью. И на это есть свои причины – редкое заболевание кожи, из-за которого ей нельзя находиться на солнце. Поэтому, днем она скрывается, а ночью занимается творчеством. Она жила в таком режиме до того момента, пока в ее жизни не появился Чарли – положительный и веселый парень. И ради этих чувств она готова лететь на свет, как бабочка, не боясь погибнуть ...

"Полуночное солнце": смотрите трейлер онлайн

"2:22" / 2:22

Год выхода: 2017

Жанр: триллер, фантастика

Режиссер: Пол Карри

Главные роли: Тереза Палмер, Михиль Хаусман, Сэм Рид, Реми Хий

Авиадиспетчер Дилан едва не становится причиной гибели в воздухе двух пассажирских самолетов. Из строя вышли приборы навигации, которые остановились на времени 2:22. В последнюю секунду Дилану удалось справиться с траекториями полетов, но его все же отстраняют от работы в аэропорту. Счастливая встреча с девушкой Сарой из спасенного авиалайнера приносит в его жизнь любовь. Однако, со временем и в реальности начинает происходить что-то неладное ...

"2:22": трейлер смотрите онлайн

"Этот неловкий момент" / This awkward moment

Год выхода: 2015

Жанр: комедия

Режиссер: Жан-Франсуа Рише

Главные роли: Венсан Кассель, Франсуа Клюзе, Алис Исааз, Лола Ле Ланн

Двое закадычных друзей со своими дочерьми проводят отпуск на Ривьере, где на солнечных пляжах 42-летнему отцу семейства не устоять перед чарами соблазнительной 18-летней красавицы и придется по уши влюбиться. Все бы ничего, да только очаровательная девушка является дочерью лучшего друга – строгого отца, который угрожает пристрелить каждого, кто подойдет ближе, чем на шаг, к обожаемому ребенку.

"Этот неудобный момент": смотрите трейлер онлайн

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"Идеальный побег" / A Perfect Getaway

Год выхода: 2009

Жанр: детектив, триллер

Режиссер: Дэвид Туи

Главные роли: Стив Зан, Милла Йовович, Тимоти Олифант, Киле Санчес

Сидни и Клифф решили провести медовый месяц на Гавайях. Во время пешего похода молодожены знакомятся с Ником и Джиной, они готовы путешествовать вместе. Атмосферу приятных приключений нарушает известие, что на острове орудуют серийные убийцы, мужчина и женщина. Без пяти минут товарищи начинают подозревать друг друга, теперь каждый ищет место, куда можно убежать ...

"Идеальный побег": смотрите трейлер онлайн

Приятного просмотра!