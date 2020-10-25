Другие города манят нас еще больше, когда о них интересно рассказывают. Кино – побуждает бросить рутину, собрать рюкзак и поехать навстречу приключениям прямо сейчас. Куда? Выбирайте по декорациям фильмов о путешествиях!

Travel24 подготовил для вас подборку фильмов, которые заставят прикипеть к экрану.

Читайте также: Новинки кино от Netflix, которые уже доступны в онлайн: подборка выходного дня

"Париж подождет" / Paris can wait

Год выхода: 2017

Жанр: романтика, комедия

Режиссер: Элинор Коппола

Главные роли: Алек Болдуин, Дайан Лэйн, Арно Виар, Седрик Монне

Анна – американка, которая поборола болезнь. Ей за пятьдесят, и на первый взгляд, она живет красивой жизнью, но вдруг отменяет поездку с мужем в Будапешт и принимает решение отправиться в Париж, а деловой партнер ее мужа предлагает составить компанию. Канны-Париж – не такой уж и длинный маршрут. Однако на этот раз он затягивается на два насыщенных впечатлениями дня, и герои совсем не спешат возвращаться.

"Париж подождет": смотрите трейлер онлайн

"Во власти стихии" / Adrift

Год выхода: 2018

Жанр: приключения, триллер, драма, боевик

Режиссер: Бальтасар Кормакур

Главные роли: Сэм Клафлин, Вудли, Джеффи Томас, Грейс Палмер

Фильм основан на реальной истории любви, потери и выживании. Теми и Ричард встречаются на Таити и влюбляются друг в друга. Продолжить свой путь влюбленные решают вместе. На шикарной яхте они отправляются покорять просторы Тихого океана. Внезапный мощный шторм, самый сильный в истории, подвергает испытанию на прочность их судно, а молодые люди становятся заложниками разбушевавшейся стихии ...

"В плену стихии": смотрите трейлер онлайн

"Римские приключения" / To Rome with love

Год выхода: 2012

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Вуди Аллен

Главные роли: Вуди Аллен, Пенелопа Крус, Алек Болдуин, Грета Гервиг, Элисон Пилл

Фильм рассказывает о событиях, происходящих в одном из самых удивительных городов – Риме. В нем переплетаются несколько историй, создавая интересный и захватывающий сюжет. Архитектор в возрасте, которому Рим словно дал вторую жизнь, молодая супружеская пара из небольшого городка, приехала в поисках романтики, постановщик опер, что нашел себе новую потенциальную звезду и настоящая знаменитость, которая еще буквально вчера была никем. Все они почувствуют на себе магический ощупь древних улиц, которые помнят еще марш солдат давно исчезнувшей империи.

"Римские приключения": смотрите трейлер онлайн

"Санктум" / Sanctum

Год выхода: 2011

Жанр: триллер, драма, приключения

Режиссер: Алистер Грирсон

Главные роли: Риз Уэйкфилд, Элис Паркинсон, Ричард Роксбург, Йоан Гриффит Триллер о дайверах, которым заблокировало выход из подводной пещеры. Группа дайверов предпринимает очень рискованную экспедицию в самую большую систему пещер на Земле – невероятно красивую и почти недоступную. Неожиданный тропический шторм вынуждает их спуститься глубоко в пещеры. Единственное спасение для исследователей – найти неизвестный второй выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, коварные ловушки подземелий и смертельный ужас... Кому же удастся выжить и найти выход из-под земли? "Санктум": смотрите трейлер онлайн

"Бешеные каникулы" / Premieres Vacances

Год выхода: 2019

Жанр: комедия

Режиссер: Патрик Кассир

Главные роли: Джон Коэн, Камиль Шама, Жереми Елькайм, Камиль Коттина

Марион и Бен познакомились через Tinder и решили поехать в отпуск вместе. Марион – разрешимая и любит приключения. Бен – строит планы и не боится рутины, уже более 10 лет он всегда отдыхает в Биаррице. Как скоро они узнают, что представление об идеальном отпуске у них, мягко говоря, не совпадают? Для путешествия выбирают Болгарию, а инициативная Марион берется все организовать. Откуда же ей было знать, что Бену не нравится отдыхать дикарями. И рядом с ней он будет мечтать не об объятиях и поцелуях, а о комфортном номере в отеле и удобной кровати.

"Бешеные каникулы": смотрите трейлер онлайн

"Кон-Тики" / Kon-Tiki

Год выхода: 2012

Жанр: приключения

Режиссер: Хоаким Ронниг, Эспен Сандберг

Главные роли: Андерс Баас Кристиансен, Тобиас Зантельман, Густаф Скарсгард, Ангем Киттелсен Норвежская лента, посвященная экспедиции известного путешественника и исследователя Тура Хейердала на плоту из Перу в Полинезию в 1947 году. Пройдя с командой 4300 морских миль, Хейердал доказал свою же, не правдоподобную в то время гипотезу о том, что острова Тихого океана могли заселить индейцы Южной Америки, что в давние времена совершали путешествия на большие расстояния на плотах с бальсового дерева. Кроме научной цели экспедиция получила еще одну – существенно изменила представление о возможностях человека. "Кон-Тики": смотрите трейлер онлайн

Интересно: Классные комедии для семейного вечера: подборка выходного дня

"Турист" / The Tourist

Год выхода: 2010

Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Главные роли: Джонни Депп, Анджелина Джоли, Пол Бетанни, Тимати Далтон Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Раненое сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей. Венеция показана настолько привлекательной, что сразу после просмотра хочется купить билеты, забронировать номер в каком-то дворце и отправиться в поездку. "Турист": смотрите трейлер онлайн

Приятного просмотра!