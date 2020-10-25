7 увлекательных фильмов о путешествиях, что заставят прикипеть к экрану: подборка выходного дня
Другие города манят нас еще больше, когда о них интересно рассказывают. Кино – побуждает бросить рутину, собрать рюкзак и поехать навстречу приключениям прямо сейчас. Куда? Выбирайте по декорациям фильмов о путешествиях!
Travel24 подготовил для вас подборку фильмов, которые заставят прикипеть к экрану.
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"Париж подождет" / Paris can wait
Анна – американка, которая поборола болезнь. Ей за пятьдесят, и на первый взгляд, она живет красивой жизнью, но вдруг отменяет поездку с мужем в Будапешт и принимает решение отправиться в Париж, а деловой партнер ее мужа предлагает составить компанию. Канны-Париж – не такой уж и длинный маршрут. Однако на этот раз он затягивается на два насыщенных впечатлениями дня, и герои совсем не спешат возвращаться.
"Париж подождет": смотрите трейлер онлайн
"Во власти стихии" / Adrift
Фильм основан на реальной истории любви, потери и выживании. Теми и Ричард встречаются на Таити и влюбляются друг в друга. Продолжить свой путь влюбленные решают вместе. На шикарной яхте они отправляются покорять просторы Тихого океана. Внезапный мощный шторм, самый сильный в истории, подвергает испытанию на прочность их судно, а молодые люди становятся заложниками разбушевавшейся стихии ...
"В плену стихии": смотрите трейлер онлайн
"Римские приключения" / To Rome with love
Фильм рассказывает о событиях, происходящих в одном из самых удивительных городов – Риме. В нем переплетаются несколько историй, создавая интересный и захватывающий сюжет. Архитектор в возрасте, которому Рим словно дал вторую жизнь, молодая супружеская пара из небольшого городка, приехала в поисках романтики, постановщик опер, что нашел себе новую потенциальную звезду и настоящая знаменитость, которая еще буквально вчера была никем. Все они почувствуют на себе магический ощупь древних улиц, которые помнят еще марш солдат давно исчезнувшей империи.
"Римские приключения": смотрите трейлер онлайн
"Санктум" / Sanctum
"Бешеные каникулы" / Premieres Vacances
Марион и Бен познакомились через Tinder и решили поехать в отпуск вместе. Марион – разрешимая и любит приключения. Бен – строит планы и не боится рутины, уже более 10 лет он всегда отдыхает в Биаррице. Как скоро они узнают, что представление об идеальном отпуске у них, мягко говоря, не совпадают? Для путешествия выбирают Болгарию, а инициативная Марион берется все организовать. Откуда же ей было знать, что Бену не нравится отдыхать дикарями. И рядом с ней он будет мечтать не об объятиях и поцелуях, а о комфортном номере в отеле и удобной кровати.
"Бешеные каникулы": смотрите трейлер онлайн
"Кон-Тики" / Kon-Tiki
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"Турист" / The Tourist
Приятного просмотра!