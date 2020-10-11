С наступлением выходных, хочется провести время с семьей. Но сделать выбор очень трудно. Замечательным решением будет просмотр смешного фильма, который заставит смеяться всей семьей.

Travel24 подготовил подборку классных комедий для семейного вечера, которые вас не разочаруют.

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"Семья по-быстрому" / Instant Family

Год выхода: 2018

Жанр: драма, комедия

Режисер: Шон Андерс

Главные роли: Марк Уолберг, Роуз Бирн, Изабелла Монер, Густаво Куирос

Пит и Эмили совсем недавно переехали в новый большой дом и после долгих колебаний все-таки решились усыновить или удочерить кого-то. В их городе как раз проходит ярмарка сирот, где можно познакомиться с детьми без родителей. Там пара нашла 15-летнюю девочку-подростка по имени Лиззи. Ее они и решили взять к себе. Только вот у нее есть младшие брат и сестра, а семью лучше не разрушать. Вот так в Пита и Эмили за один день стало трое детей. Они совершенно разные, каждый создает свои проблемы, но именно эти дети делают домашний уют. Главным героям придется много поработать, чтобы стать настоящими родителями для этих детей ...

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"Кролик Питер" / Peter Rabbit

Год выхода: 2018

Жанр: семейная комедия, детский

Режиссер: Уилл Глюк

Главные роли: Джеймс Корден, Файсалом Базз, Сиа, Колин Муди, Робби

Питер привык, что в огромном огороде старой дамы, можно вкусно поесть. Женщину нисколько не волновало, что по огороду постоянно бегают мелкие незваные гости. Все изменилось, когда хозяином особняка стал успешный менеджер из Лондона. Мужчина, заметив на территории главного героя, поклялся, что уничтожит зайцев, которых встретит. Кролик не хотел сдаваться без боя, поэтому объявил новому владельцу настоящую войну. Сначала молодой человек пытался с ним бороться, но после знакомства с очаровательной соседкой практически отказался от подобной затеи. Когда оказалось, что ей нравятся дикие животные, он принял решение остановиться. Но теперь невозможно было остановить главаря кроликов ...

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"Смешанные" / Blended

Год выхода: 2014

Жанр: комедия

Режиссер: Фрэнк Корачи

Главные герои: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Кевин Нилон, Терри Крюс, Белла Торн

После катастрофического свидание "вслепую" родители-одиночки Лорен и Джим согласны только в одном: они не хотят больше видеть друг друга никогда! Считая, что их знакомство закончено, обе семьи пользуются случаем и отправляются в идеальный отпуск с детьми. А оказывается, что приехали они в один и тот же отель и поселились в тех же апартаментах на роскошном южноафриканском курорте аж на целую неделю. Главных героев ждет много забавных ситуаций, и кто знает, возможно они изменят свое мнение друг о друге ...

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"Дулитл" / Dolittle

Год выхода: 2020

Жанр: комедия, приключения, семейный, фэнтези

Режисер: Стивен Гейган

Главные роли: Роберт Дауни-младший, Кумейл Нанджиани, Том Холланд, Эмма Томпсон, Рами Малек

Викторианская Англия. Доктор Дулитл, в прошлом достаточно известный по всей стране ветеринар, уже семь лет как ведет образ жизни отшельника – все из-за смерти его жены. Все это время он проводил в своем особняке с различными экзотическими животными. Думаете, ему было скучно? Как бы не так, ведь доктор Дулитл умеет разговаривать с животными. Единственное, что заставило мужчину выйти за пределы особняка, это неизвестная болезнь юной королевы, которая может привести к ее смерти. Ради спасения маленькой девочки, доктор вместе со своими верными друзьями отправится в мифического острова на поиски лекарств. Он пройдет немало приключений на своем пути, где нужно быть смелым и умным ...

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"2+1" / Demain tout commence

Год выхода: 2017

Жанр: семейная драма, комедия

Режиссер: Хьюго Желен

Главные роли: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон

Самуэль – парень, который получает удовольствие от своей беззаботной жизни. Солнце, прекрасная погода, яхта, теплое море, песок обеспечивают ему постоянные любовные победы. Но однажды судьба преподносит ему подарок – в его дверь постучала девушка, которая утверждает, что он является отцом ее дочери. Смущенный главный герой оказывается в затруднительном положении. Ситуация осложняется еще больше в тот момент, когда женщина внезапно исчезает, оставляя его наедине с ребенком. Ему придется самому воспитывать девочку ...

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Приятного просмотра!