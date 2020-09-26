Наверное, каждый из нас хотел бы уметь путешествовать во времени. Отправиться в прошлое, чтобы исправить ошибки, и в будущее, чтобы увидеть последствия своих действий. Выходные дни – прекрасная пора, чтобы посмотреть фильмы такого жанра.

Travel24 подготовил для вас подборку фильмов, герои которых получили такую возможность.

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"Матрица времени" / Before I fall

Год выхода: 2017

Жанр: детектив, драма, триллер

Режиссер: Ри Руссо-Янг

Главные роли: Зои Дойч, Хелстон Сейдж, Логан Миллер, Киан Лоули

Саманта Кингстон – крутая девушка, которой всегда и во всем везло. Но в пятницу, 12 февраля в день Купидона, что-то пошло не так, а потом случилась авария на трассе. Девушка оказалась в заколдованном круге проклятого дня, и теперь она вынуждена проживать ужас той пятницы снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, она должна понять ошибку и исправить неправильный шаг. Но каждый раз что-то не срабатывает ...

Смотрите трейлер "Матрица времени" онлайн:

"Жена путешественника во времени" / The Time Traveler's Wife

Год выхода: 2009

Жанр: мелодрама, фантастика

Режиссер: Роберт Швентке

Главные роли: Эрик Бана, Рэйчел МакАдамс, Рон Ливингстон, Стивен Тоболовски

Библиотекарь Генри Детембл, страдает от редкого генетического заболевания, которое вызывает неконтролируемое перемещение во времени. Эти путешествия совершенно непредсказуемы, обычно они вызваны стрессом и волнением. В течение долгих лет он путешествует в прошлое, где встречает свою будущую жену. Но, не все так просто ... Финал заставит вас плакать.

Смотрите трейлер "Жена путешественника во времени" онлайн:

"Континуум" / Continuum

Год выхода: 2015

Жанр: фантастика, драма, детектив

Режиссер: Дин Израелайт

Главные роли: Джонни Уэстон, София Блэк-Д'Элиа, Сэм Лернер, Аллен Евангелиста

Дэвид Раскин – талантливый подросток, который имеет все шансы стать выдающимся ученым. Но для этого ему надо найти денег на престижный университет. Заручившись помощью сестры, Дэвид пытается разыскать среди вещей покойного отца что-нибудь ценное, что поможет решить финансовые трудности его семьи. Среди находок – странное фото со своего дня рождения. Дэвид четко видит на снимке взрослую версию себя. Все стало на свои места, когда на чердаке он находит чертежи машины времени, и вот тут начинается самое интересное ...

Смотрите трейлер "Континуум" онлайн:

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"Когда мы познакомились" / When We First Met

Год выхода: 2018

Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Эри Сандел

Главные роли: Адам Дивайн, Александра Даддарио, Шелли Хеннинг, Эндрю Бечелор

Три года Ноа тайно влюблен в Эйвери. На вечере по случаю ее помолвки, он вспоминает хэллоуин вечеринку, когда впервые встретил Эйвери и по неосторожности попал в ловушку "френдзоны". Напившись с горя, Ноа засыпает в фотобудке. А просыпается в тот самый злополучный день три года назад. Теперь у него есть второй шанс... Но, в процессе возвращения девушки, главный герой осознает в чем проблема.

Смотрите трейлер "Когда мы познакомились" онлайн:

"Машина времени в джакузи" / Hot tub time machine

Год выхода: 2010

Жанр: фантастическая комедия

Режиссер: Стив Пинк

Главные роли: Джон Кьюсак, Кларк Дюк, Крэйг Робинсон, Роб Кордри

Не о такой взрослой жизни мечтали лучшие друзья Адам, Ник и Лу. Но какими легкими и беззаботными были 80-е, когда подростками они отрывались на горнолыжном курорте. Приятели решают снова отправиться туда в полном составе. Прибыв на место, они понимают, что курорт давно потерял популярность, а номера находятся в полном запустении – даже джакузи не работает. Заливая свое разочарование в алкоголе, те же окунутся в массажную ванну. И та неожиданно заработала, но... как машина времени, которая перенесет их на тридцать лет назад.

Смотрите трейлер "Машина времени в джакузи" онлайн:

Приятного просмотра!