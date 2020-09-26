Мабуть, кожен з нас хотів би вміти подорожувати в часі. Вирушити в минуле, щоб виправити помилки, і в майбутнє, щоб побачити наслідки своїх дій. Вихідні – прекрасна пора, щоб переглянути фільми такого жанру.

Travel24 підготував для вас добірку фільмів, герої яких отримали таку можливість.

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"Матриця часу" / Before I fall

Рік виходу: 2017

Жанр: детектив, драма, трилер

Режисер: Рі Руссо-Янг

Головні ролі: Зої Дойч, Хелстон Сейдж, Логан Міллер, Кіан Лоулі

Саманта Кінгстон – крута дівчина, якій завжди й у всьому щастило. Але в п'ятницю, 12 лютого в день Купідона, щось пішло не так, а потім сталася аварія на трасі. Дівчина опинилася в зачарованому колі проклятого дня, і тепер вона змушена проживати жах тієї п'ятниці знову і знову. Щоб розплутати петлю часу, вона повинна зрозуміти помилку і виправити неправильний крок. Але щоразу щось не спрацьовує …

Дивіться трейлер "Матриця часу" онлайн:

"Дружина мандрівника в часі" / The Time Traveler's Wife

Рік виходу: 2009

Жанр: мелодрама, фантастика

Режисер: Роберт Швентке

Головні ролі: Ерік Бана, Рейчел МакАдамс, Рон Лівінгстон, Стівен Тоболовські

Бібліотекар Генрі Детембл, страждає від рідкісного генетичного захворювання, яке спричиняє неконтрольоване переміщення у часі. Ці мандрівки цілком непередбачувані, зазвичай вони викликані стресом та хвилюванням. Протягом довгих років він подорожує у минуле, де зустрічає свою майбутню дружину. Але, не все так просто… Фінал змусить вас плакати.

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"Континуум" / Continuum

Рік виходу: 2015

Жанр: фантастика, драма, детектив

Режисер: Дін Ізраелайт

Головні ролі: Джонні Уестон, Софія Блек-Д'Елія, Сем Лернер, Аллен Євангеліста

Девід Раскін — талановитий підліток, який має всі шанси стати видатним вченим. Але для цього йому треба знайти грошей на престижний університет. Заручившись допомогою сестри, Девід намагається розшукати серед речей покійного батька що-небудь цінне, що допоможе вирішити фінансові труднощі його сім'ї. Серед знахідок — дивне фото зі свого дня народження. Девід чітко бачить на знімку дорослу версію себе. Все стало на свої місця, коли на горищі він знаходить креслення машини часу, і ось тут починається найцікавіше…

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"Коли ми познайомились" / When We First Met

Рік виходу: 2018

Жанр: романтична комедія

Режисер: Ері Сандел

Головні ролі: Адам Дівайн, Олександра Даддаріо, Шеллі Хеннінг, Ендрю Бечелор, Роббі Амелл

Три роки Ноа таємно закоханий в Ейвері. На вечорі з нагоди її заручин, він згадує хелловін вечірку, коли вперше зустрів Ейвері та з необережності потрапив у пастку "френдзони". Напившись з горя, Ноа засинає в фотобудці. А прокидається в той самий злощасний день три роки тому. Тепер у нього є другий шанс… Але, в процесі повернення дівчини, головний герой усвідомить в чому проблема.

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"Машина часу в джакузі" / Hot tub time machine

Рік виходу: 2010

Жанр: фантастична комедія

Режисер: Стів Пінк

Головні ролі: Джон К'юсак, Кларк Дюк, Крейг Робінсон, Роб Кордрі

Не про таке доросле життя мріяли найкращі друзі Адам, Нік і Лу. Але ж якими легкими й безтурботними були 80-ті, коли підлітками вони відривалися на гірськолижному курорті. Приятелі вирішують знову відправитися туди в повному складі. Прибувши на місце, вони розуміють, що курорт давно втратив популярність, а номери знаходяться в повному запустінні — навіть джакузі не працює. Заливаючи своє розчарування в алкоголі, ті таки поринуть в масажну ванну. І та несподівано запрацювала, але... як машина часу, яка перенесе їх на тридцять років тому.

Дивіться трейлер "Машина часу в джакузі" онлайн:

Приємного перегляду!