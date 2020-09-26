5 фільмів про подорожі в часі: добірка вихідного дня
Мабуть, кожен з нас хотів би вміти подорожувати в часі. Вирушити в минуле, щоб виправити помилки, і в майбутнє, щоб побачити наслідки своїх дій. Вихідні – прекрасна пора, щоб переглянути фільми такого жанру.
Travel24 підготував для вас добірку фільмів, герої яких отримали таку можливість.
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"Матриця часу" / Before I fall
Саманта Кінгстон – крута дівчина, якій завжди й у всьому щастило. Але в п'ятницю, 12 лютого в день Купідона, щось пішло не так, а потім сталася аварія на трасі. Дівчина опинилася в зачарованому колі проклятого дня, і тепер вона змушена проживати жах тієї п'ятниці знову і знову. Щоб розплутати петлю часу, вона повинна зрозуміти помилку і виправити неправильний крок. Але щоразу щось не спрацьовує …
Дивіться трейлер "Матриця часу" онлайн:
"Дружина мандрівника в часі" / The Time Traveler's Wife
Бібліотекар Генрі Детембл, страждає від рідкісного генетичного захворювання, яке спричиняє неконтрольоване переміщення у часі. Ці мандрівки цілком непередбачувані, зазвичай вони викликані стресом та хвилюванням. Протягом довгих років він подорожує у минуле, де зустрічає свою майбутню дружину. Але, не все так просто… Фінал змусить вас плакати.
Дивіться трейлер "Дружина мандрівника в часі" онлайн:
"Континуум" / Continuum
Девід Раскін — талановитий підліток, який має всі шанси стати видатним вченим. Але для цього йому треба знайти грошей на престижний університет. Заручившись допомогою сестри, Девід намагається розшукати серед речей покійного батька що-небудь цінне, що допоможе вирішити фінансові труднощі його сім'ї. Серед знахідок — дивне фото зі свого дня народження. Девід чітко бачить на знімку дорослу версію себе. Все стало на свої місця, коли на горищі він знаходить креслення машини часу, і ось тут починається найцікавіше…
Дивіться трейлер "Континуум" онлайн :
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"Коли ми познайомились" / When We First Met
Три роки Ноа таємно закоханий в Ейвері. На вечорі з нагоди її заручин, він згадує хелловін вечірку, коли вперше зустрів Ейвері та з необережності потрапив у пастку "френдзони". Напившись з горя, Ноа засинає в фотобудці. А прокидається в той самий злощасний день три роки тому. Тепер у нього є другий шанс… Але, в процесі повернення дівчини, головний герой усвідомить в чому проблема.
Дивіться трейлер "Коли ми познайомились" онлайн:
"Машина часу в джакузі" / Hot tub time machine
Не про таке доросле життя мріяли найкращі друзі Адам, Нік і Лу. Але ж якими легкими й безтурботними були 80-ті, коли підлітками вони відривалися на гірськолижному курорті. Приятелі вирішують знову відправитися туди в повному складі. Прибувши на місце, вони розуміють, що курорт давно втратив популярність, а номери знаходяться в повному запустінні — навіть джакузі не працює. Заливаючи своє розчарування в алкоголі, ті таки поринуть в масажну ванну. І та несподівано запрацювала, але... як машина часу, яка перенесе їх на тридцять років тому.
Дивіться трейлер "Машина часу в джакузі" онлайн:
Приємного перегляду!